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"Все разочарованы". Ибрагимович отреагировал на невыход Швеции на ЧМ

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Также футболист высказался о своем будущем в сборной

"Все разочарованы". Ибрагимович отреагировал на невыход Швеции на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от Польши (0:2) в финале стыков за выход на ЧМ-2022.

"Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять. Игра тоже могла закончиться нашей победой.

Все разочарованы. Это нормально, когда проиграешь. Все хотят играть на ЧМ-2022, но к сожалению этого не будет.

Будущее в сборной? Я надеюсь продолжать столько, сколько позволит здоровье, и пока могу приносить пользу", - сказал Ибрагимович каналу TV4.

Читайте такжеНаставник Швеции: До пенальти поляков мы контролировали игру
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В статье: Швеция Златан Ибрагимович Польша
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Источник:
УЕФА

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