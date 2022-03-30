"Все разочарованы". Ибрагимович отреагировал на невыход Швеции на ЧМ

Опытный нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от Польши (0:2) в финале стыков за выход на ЧМ-2022.

"Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять. Игра тоже могла закончиться нашей победой.

Все разочарованы. Это нормально, когда проиграешь. Все хотят играть на ЧМ-2022, но к сожалению этого не будет.

Будущее в сборной? Я надеюсь продолжать столько, сколько позволит здоровье, и пока могу приносить пользу", - сказал Ибрагимович каналу TV4.