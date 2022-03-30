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"Путешествие". Adidas и FIFA представили официальный мяч ЧМ-2022
"Al Rihla"
FIFA
Сотрудничество между FIFA и adidas продолжается, футбольным союзом был представлен 14-й по счету мяч, созданный немецкой спортивной компанией для проведения чемпионата мира по футболу.
Мяч "летит быстрее, чем любой другой в истории турнира, он создан для поддержки пиковых игровых скоростей". Снаряд обладает новыми формами панелей и обновленными текстурами поверхностей. Конечно же, создатели сделали акцент на экологичности продукта.
Называется новый снаряд Al Rihla, что в переводе с арабского означает "путешествие". Дизайн сферы вдохновлен культурой, архитектурой, культовыми лодками и флагом Катара. Напомним, именно там состоится соревнование в конце текущего года.
32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022
Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup
The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h
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