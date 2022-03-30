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"Путешествие". Adidas и FIFA представили официальный мяч ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

"Al Rihla"

"Путешествие". Adidas и FIFA представили официальный мяч ЧМ-2022

FIFA

Новина українською

Сотрудничество между FIFA и adidas продолжается, футбольным союзом был представлен 14-й по счету мяч, созданный немецкой спортивной компанией для проведения чемпионата мира по футболу.

Мяч "летит быстрее, чем любой другой в истории турнира, он создан для поддержки пиковых игровых скоростей". Снаряд обладает новыми формами панелей и обновленными текстурами поверхностей. Конечно же, создатели сделали акцент на экологичности продукта.

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Называется новый снаряд Al Rihla, что в переводе с арабского означает "путешествие". Дизайн сферы вдохновлен культурой, архитектурой, культовыми лодками и флагом Катара. Напомним, именно там состоится соревнование в конце текущего года.

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В статье: ЧМ-2022 Адидас Чемпионат Мира-2022 Al Rihla
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