"Путешествие". Adidas и FIFA представили официальный мяч ЧМ-2022

Сотрудничество между FIFA и adidas продолжается, футбольным союзом был представлен 14-й по счету мяч, созданный немецкой спортивной компанией для проведения чемпионата мира по футболу.

Мяч "летит быстрее, чем любой другой в истории турнира, он создан для поддержки пиковых игровых скоростей". Снаряд обладает новыми формами панелей и обновленными текстурами поверхностей. Конечно же, создатели сделали акцент на экологичности продукта.

Называется новый снаряд Al Rihla, что в переводе с арабского означает "путешествие". Дизайн сферы вдохновлен культурой, архитектурой, культовыми лодками и флагом Катара. Напомним, именно там состоится соревнование в конце текущего года.

