УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Тренер сборной Польши оценил выход команды на чемпионат мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Польши оценил выход команды на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Поляки едут в Катар

Тренер сборной Польши оценил выход команды на чемпионат мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался после победы над Швецией (2:0) и выходе своей команды на чемпионат мира-2022.

"Сегодня особенная ночь не только для меня, но и для всего польского футбола. Не забывайте, что некоторые наши игроки, возможно, последний шанс для того, чтобы сыграть на ЧМ, я рад, что они его не теряют. На самом деле отличный вечер.

Что изменилось после перерыва? Из 10 действий мы делали 5 удачных и 5 плохих. Мы показали игрокам, что нужно продолжать делать, а чего избегать во втором тайме. Это хорошо сработало", – цитирует Михневича официальный сайт УЕФА.

Читайте такжеМалиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Польша ЧМ-2022 Чеслав Михневич отбор на ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...