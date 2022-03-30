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Тренер сборной Польши оценил выход команды на чемпионат мира
Поляки едут в Катар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался после победы над Швецией (2:0) и выходе своей команды на чемпионат мира-2022.
"Сегодня особенная ночь не только для меня, но и для всего польского футбола. Не забывайте, что некоторые наши игроки, возможно, последний шанс для того, чтобы сыграть на ЧМ, я рад, что они его не теряют. На самом деле отличный вечер.
Что изменилось после перерыва? Из 10 действий мы делали 5 удачных и 5 плохих. Мы показали игрокам, что нужно продолжать делать, а чего избегать во втором тайме. Это хорошо сработало", – цитирует Михневича официальный сайт УЕФА.
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