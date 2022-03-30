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Определился первый участник межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Сборная Перу защитила свой шанс

Определился первый участник межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Отбор к Чемпионату мира 2022 года выходит на финишную прямую. Уже определены 27 участников. Сегодня станут известны еще два, когда будут сыграны поединки последнего тура отбора в Северной Америке.

Между тем в ночь на среду был завершен отбор в Южной Америке. Здесь обладатели прямых четырех путевок стали известны еще раньше, а вот в последнем туре определилась сборная, сыграющая в межконтинентальном плей-офф.

Перед началом тура на пятом месте, ведущем в плей-офф, шла сборная Перу. Чтобы на нем и остаться, инкам нужно было переиграть Парагвай, или рассчитывать на осечки Колумбии и Чили. Впрочем, команда Рикардо Гареки сделала все сама – голы Джанлуки Лападулы и Йотуна позволили отметить спокойную победу 2:0.

Теперь в межконтинентальном плей-офф, который пройдет в Катаре 13 и 14 июня, Перу сыграет с победителем азиатского плей-офф. В него сойдутся сборные ОАЭ и Австралии.

Во втором межконтинентальном финале сыграют четвертая команда отбора в Северной Америке (в настоящее время Коста-Рика) и победитель отбора в Океании (в финале играют Соломоновы острова и Новая Зеландия).

Также напомним, что еще одного участника определит Европа. В июне сборная Украины сыграет с Шотландией, победитель этой пары встретится с Уэльсом.

Межконтинентальные концовки плей-офф. 13-14 июня. Катар, Доха

  • Победитель азиатского плей-офф – Перу
  • 4-я команда Северной Америки – победитель отбора в Океании
Читайте такжеАфрика отыграла отбор. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
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В статье: отбор к ЧМ-2022
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