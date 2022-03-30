"Навсегда останется в сердце Ваша братская поддержка". УАФ поздравила Польшу с выходом на ЧМ

Украинская ассоциация футбола поздравила сборную Польши с выходом на Чемпионат мира-2022.

"Дорогие наши братья-поляки! Искренне поздравляем Вас с выходом в финальную часть чемпионата мира! Для нас навсегда останется в сердце Ваша чуткость и братская поддержка для миллионов наших женщин и детей, которых вы по-семейному приняли у себя дома, помогая всем, чем можете! Низкий поклон Вам за это, Друзья!

Столь же сильным и решительным было Ваше заявление ни в коем случае не играть с агрессорами на футбольном поле, что показало пример всему футбольному сообществу и определило позицию мировых спортивных инстанций.

Ваш решительный шаг является примером для всего мира, как надо сплачиваться, когда безумный и безжалостный изверг приходить с оружием на твою землю! Но Добро всегда побеждает зло и Ваш выход в финал Кубка мира очень символичен и вдохновляющим для нас!

Приветствуем Вас, братья, и очень надеемся, что сможем присоединиться к Вам на Мундиале в Катаре! Слава Польше! Слава Украине!

Главный тренер Александр Петраков, капитан Андрей Пятов, вице-капитан Андрей Ярмоленко и вся Национальная Команда Украины", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что Польша должна была играть против сборной России, но после нападения этой страны на Украину, Польша отказалась играть. Россиян исключили из плей-офф отбора.