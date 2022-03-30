Ау, ФИФА! В россии ведущий официального транслятора ЧМ-2022 грубо оскорбил сборную Польши

Ведущий российского канала Матч-ТВ антон анисимов в прямом эфире позволил себе грубость в отношении сборной Польши, которая вчера добыла путевку на ЧМ-2022.

"И в завершение программы хочу сказать лично от себя, не от лица канала. И сборной Польши, и Левандовскому в том числе я желаю провала на чемпионате мира. Ребята, "удачи" вам, вы - мерзкие твари", - набросил пропагандист, видимо, в надежде на увеличение жалованья.

Такая реплика, однако, может еще аукнуться каналу, ведь Матч-ТВ является официальным транслятором ЧМ-2022. ФИФА, по идее, обязана рассмотреть инцидент.

Напомним, Польша ранее прошла в финал стыков без боя. Ее соперника - россию - вышвырнули из отбора из-за военного вторжения в Украину.