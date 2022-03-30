Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ау, ФИФА! В россии ведущий официального транслятора ЧМ-2022 грубо оскорбил сборную Польши
Орки сходят с ума
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий российского канала Матч-ТВ антон анисимов в прямом эфире позволил себе грубость в отношении сборной Польши, которая вчера добыла путевку на ЧМ-2022.
"И в завершение программы хочу сказать лично от себя, не от лица канала. И сборной Польши, и Левандовскому в том числе я желаю провала на чемпионате мира. Ребята, "удачи" вам, вы - мерзкие твари", - набросил пропагандист, видимо, в надежде на увеличение жалованья.
Такая реплика, однако, может еще аукнуться каналу, ведь Матч-ТВ является официальным транслятором ЧМ-2022. ФИФА, по идее, обязана рассмотреть инцидент.
Напомним, Польша ранее прошла в финал стыков без боя. Ее соперника - россию - вышвырнули из отбора из-за военного вторжения в Украину.
Популярное сейчас
- Украинские защитники уничтожили подразделение логистики рашистов
- Петраков отреагировал на идею подарить Украине прямую путевку на ЧМ
- Малиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
- Камерунское чудо и разгром по-мароккански: в Африке завершился отбор на ЧМ
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО