От Воркуты и Ukraine United до Айстеки и Канадского Месси. О взлете футбольной сборной Канады

Рано утром 31-го марта завершился решающий групповой раунд Отбора на Чемпионат Мира-2022 в Северной Америке. Его сенсационно выиграла сборная Канады, даже не проходившая в этот раунд с 1997-го года. Футбольное посмешище зоны КОНКАКАФ вдруг стало ее лидером. Как это удалось?

Европейская работа

В стране хоккея футбол был эзотерическим. За него болели в глубинке и франкоязычной части, местная лига не признана ФИФА, в 2015-ом году 42 процента ее матчей сопровождались "странными" ставками. Там играют/ли команды диаспор под названием FC Vorkuta, Serbian White Eagles, FC Ukraine United. В МЛС же всего три команды из Канады.

На своем единственном Чемпионате Мира в истории (1986) сборная проиграла все три матча без забитых. Два чемпионских титула в Северной Америке, золото Олимпиады-1904, где ей противостояли лишь два представителя США, ничья с Бразилией в товарищеском матче в 1994-ом году, когда "селесао" стали чемпионами мира - вот и все достижения. В Отборе на ЧМ-2014 "красные" проиграли Гондурасу со счетом 1:8.

А вот за последние три года канадцы поднялись в рейтинге ФИФА с 94-го места до 33-го. Как? В Канаде, как и в США, долго полагались на систему колледжей. Проблема в том, что в колледже развивают индивидуальные данные и ставят во главу угла результат. В наиболее командной игре в мире, в отличие от хоккея, баскетбола, бейсбола, такая концепция не работает. Теперь клубы МЛС развивают собственные академии, растут и академии без взрослых клубов.

Также рано выталкивают молодежь в Европу. Даже во вторые дивизионы Бельгии и Австрии или в Норвегию. Кроме этого, ищут игроков, связанных со страной. Организовывают тренировочные сборы совместно с молодежной или юношеской сборной. Например, в январе, когда охотно едут из не играющих лиг обеих Америк, Азии, Северной Европы. Даже играют товарищеские матчи, не признанные ФИФА. Чтобы не спугнуть тех, кто еще не выбрал себе сборную.

Торжество глобализма

Стивен Эуштакиу, в январе перешедший в "Порту", Стивен Витория, воспитанник "драконов", числившийся и в "Бенфике", а сейчас играющий в "Морейренсе", родились в Канаде, в детстве уехали с родителями на их Родину. Оба играли за юношеские сборные Португалии. Витория отказывал Канаде несколько раз. Лукас Каваллини, полуаргентинец-полуканадец и воспитанник уругвайского футбола, даже заявлял, что жалеет о выборе сборной Канады, а не Уругвая.

Джонатан Дэвид, форвард чемпиона Франции "Лилля", родился в Нью-Йорке, вскоре его семья уехала на Родину в Гаити и лишь затем - в Канаду.

Альфонсо Дэвис из "Баварии" мог бы играть и за сборную Либерии. Вратарь Милан Борян родился в Хорватии, любимец болельщиков "Црвены Звезды", рос и играл в Аргентине и Уругвае. Сэм Адекугбе родился в Англии, играл за детский проект "Манчестер Юнайтед", а канадским гражданином стал лишь в 2016-ом году.

Кристиан Гутьеррес вернулся в страну рождения лишь в 2020-ом году после 20-летнего отсутствия. Он играл за юношескую сборную Чили. Джонатан Осорио воспитывался в уругвайском "Насьонале". Исмаэль Коне родился в Кот- Д"Ивуаре, Джуниор Хойлетт учился и играл в Англии, хотел играть за Ямайку, а Канаде отказывал. Ике Угбо в 2017-ом году играл за юношескую сборную Англии, в 2021-ом сообщил, что будет выступать за национальную сборную Нигерии...

За этих игроков, часто не чувствовавших связи с Канадой, местной Федерации приходилось бороться, долго убеждать.

Главный тренер Джон Хердман рассказывает: "В 2018-ом году я принимал разобранную сборную, разделенную на кланы - африканцы, испаноязычные, местные. На первых сборах дважды происходили драки. Мне говорили: "Это мужской футбол". Но я отказывался принимать это. Заявляя, что такое недопустимо. И теперь они постоянно говорят о братстве, о сплоченности команды, о скромности и важности каждого игрока, несмотря на расы, религии и возраст".

"Мы стали более устойчивыми к внешним раздражителям. Видно, насколько эта команда борется, насколько чувствует". "Кленовые листья" всегда были слабы духом. Дома упирались, но в гостях шансов не было. 2:0 в том же Гондурасе Хердман называет переломным моментом. "Я сразу же по приходу заявил, что мы выйдем на Чемпионат Мира. Но мне никто не верил. Болельщики пережили слишком много провалов и привыкли к неудачам".

Хердман, тренировавший в академии "Сандерленда" еще в 2001-ом году, затем работавший в Федерации Новой Зеландии (на тренерских курсах, техническим директором, тренером женской сборной), постоянно учится. "Прочитавший 400 книг может преуспеть как тренер не меньше, чем отыгравший 400 матчей. Я постоянно интересуюсь методами работы в Европе. Слушая рассказ Дэвиса о подготовке "Баварии" к финалу Лиги Чемпионов, исписал три страницы".

Они только начали

Восемь побед, четыре ничьи и два поражения в решающей стадии Отбора с разницей мячей 23:7. Причем два поражения состоялись в трех последних матчах, когда все уже было ясно. Впервые за 34 года побеждена США, впервые за 46 лет - Мексика. И в гостях обеим не проиграли - ничьи. Победа над последней на заснеженном поле в Эдмонтоне в ноябре 2021-го уже вошла в местный эпос.

Commonwealth Stadium сейчас называют не иначе как Icetecа. Комбинация "іce" - "лед" и "Ацтека", названия знаменитого мексиканского стадиона.

Кайл Ларин - лучший бомбардир всего Отбора. За последний год у него 13 голов. 39-летний капитан Атиба Хатчинсон из того же "Бешикташа" цементирует центр поля, 23-летний Тежон Бьюкенен из "Брюгге" и 22-летний Лайэм Миллер из "Базеля" (отличные клубы для молодежи) очень талантливы. Ну а 21-летний Дэвис - суперзвезда. Хотя он пропустил больше половины матчей. Но и без него справились. Кстати, в сборной он играет левого вингера, а не защитника.

Этот коллектив успешно сочетает технику и физическую силу, атаку и оборону. Ранее канадцы постоянно играли лишь в "бей-беги", и их техника была на крайне низком уровне. Теперь "Канадский Месси" Дэвид, Дэвис, Витория, Осорио, Гутьеррес придают технику, даже в обороне, а Кеннеди, Фрейзер, Корнелиус отвечают за мощь. Ну и мотивация на высоте. "Мы даже не хотим, чтобы этот Отбор заканчивался, настолько наслаждаемся", - уверяет Хердман.

Пришел 46-летний англичанин в мужскую сборную из женской. Ее он тоже нашел в разваленном состоянии, но привел к первым медалям на крупных турнирах в истории - бронзовым на Олимпиадах Лондона и Рио-Де-Жанейро. А в Токио его сборная уже без него взяла золото. "Люди не поймут, но мое сердце по-прежнему с женским проектом. Я перешел лишь потому, что продвинуть футбол в Канаде, добиться серьезных вложений можно лишь через мужскую сборную".

"Наша цель - изменить статус футбола в Канаде навсегда. Сделать его национальным видом спорта. В него уже и так у нас играют больше, чем в любой другой вид спорта. А для изменения культуры нужно выходить на Кубки Мира. Мы - футбольная нация. Не верите? Придется. Потому что мы будем идти только вперед. Мы только начали. Футбол пробуждает в нас канадский характер".

Он явно на правильном пути. "Айстеку" посетили 44 тысячи болельщиков, по ТВ смотрели больше, чем матчи канадских команд НХЛ в те дни.

До хоккея соккер, конечно, никогда не доберется. Но другие виды спорта уже опережает. Даже победа "Торонто Рэпторз" в НБА в 2019-ом году не повысила настолько интерес канадцев к баскетболу. Ну а у керлинга, фигурного катания против поднявшего голову спорта номер 1 шансов нет.

Бывший игрок сборной Ник Дашович отмечает: "При мне мы летали в эконом-классе обычными рейсами. Но сейчас все иначе. Сейчас все в Канаде хотят вспрыгнуть на этот корабль, быть причастными к сборной". А журналист Адам Сиборн рассказывает Guardian: "Канада влюбляется в свою футбольную сборную. Стране нравится такая история андердога, и она становится важной темой".



На что способна Канада на Чемпионате Мира? Без опыта, из теоретически слабой Конфедерации? В сборной скорее работают с прицелом на домашний Мундиаль-2026. Но ведь в этом Отборе она уже доказала, что сильнее Мексики и США, от которых всегда ожидают выхода в 1/8 финала ЧМ. А Коста-Рика в 2014-ом году выбила Италию и Англию на пути к четвертьфиналу. Дэвис и Дэвид под руководством Хердмана на многое способны.

Фото - AP, Getty Images, Marca, USA Today