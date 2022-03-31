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С начала войны трое российских командующих сняты с должностей, двое арестованы - Генштаб ВСУ
А еще двое были уничтожены
Сєргєй Кісєль
В ночной сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о потерях командования вооруженных сил российской федерации с начала полномасштабного вторжения.
Трое высокопоставленных офицеров были сняты с должностей командующих, а именно:
- генерал-лейтенант Сергей Кисель снят с должности командующего 1-й танковой армией;
- генерал-лейтенанта Владислав Ершов снят с должности командующего 6-й общевойсковой армией, был арестован;
- генерал-лейтенанта Михаил Зусько снят с должности командующего 58-й общевойсковой армией, был арестован.
Кроме того, несколько высокопоставленных генералов были ранены или убиты.
- начальник штаб, заместитель командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Нирков был тяжело ранен;
- начальник штаб, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрей Серицкий был тяжело ранен;
- заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Суховецкий был убит;
- командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев был убит.
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