С начала войны трое российских командующих сняты с должностей, двое арестованы - Генштаб ВСУ

В ночной сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о потерях командования вооруженных сил российской федерации с начала полномасштабного вторжения.

Трое высокопоставленных офицеров были сняты с должностей командующих, а именно:

генерал-лейтенант Сергей Кисель снят с должности командующего 1-й танковой армией;

генерал-лейтенанта Владислав Ершов снят с должности командующего 6-й общевойсковой армией, был арестован;

генерал-лейтенанта Михаил Зусько снят с должности командующего 58-й общевойсковой армией, был арестован.

Кроме того, несколько высокопоставленных генералов были ранены или убиты.

начальник штаб, заместитель командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Нирков был тяжело ранен;

начальник штаб, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрей Серицкий был тяжело ранен;

заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Суховецкий был убит;

командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев был убит.

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