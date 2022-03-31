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Северная Америка определила еще двух участников Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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28-й и 29-й участники Мундиаля

Северная Америка определила еще двух участников Чемпионата мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Северной Америке завершился отбор к Чемпионату мира. В последнем туре решалась судьба двух путевок, ведь Канада свое право выступить на полях Катара добыла в борьбе раньше.

Собственно, последний тур тоже по большому счету был формальностью, ведь Коста-Рика имела лишь теоретические шансы на третье место. Ей нужно было обыгрывать США с большим счетом и рассчитывать на разгромное поражение Мексики. Коста-Рика таки победила звездно-полосатых 2:0, а вот Сальвадор подкачал – он уступил Мексике 0:2. Таким образом Мексика поднялась на второе место, США остались третьими и опередили Коста-Рику за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Впрочем, у Коста-Рики еще будет шанс завоевать путевку на Мундиаль – в июне она сыграет в межконтинентальном плей-офф с Новой Зеландией, которая выиграла отбор в Океании.

Отбор в ЧМ-2022. Северная Америка. Третий этап. 14-й тур

  • Панама – Канада 1:0
  • Коста-Рика – США 2:0
  • Мексика – Сальвадор 2:0
  • Ямайка – Гондурас 2:1

Турнирное положение

Сборные И В Н П РМ О
1 Канада 14 8 4 2 23:7 28
2 Мексика 14 8 4 2 17:8 28
3 США 14 7 4 3 21:10 25
4 Коста-Рика 14 7 4 3 13:8 22
5 Панама 14 6 3 5 17:19 21
6 Сальвадор 14 2 4 7 8:16 10
7 Ямайка 14 2 5 7 12:22 11
8 Гондурас 14 0 4 10 7:26 4

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В статье: отбор на ЧМ-2022
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