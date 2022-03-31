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Северная Америка определила еще двух участников Чемпионата мира
28-й и 29-й участники Мундиаля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Северной Америке завершился отбор к Чемпионату мира. В последнем туре решалась судьба двух путевок, ведь Канада свое право выступить на полях Катара добыла в борьбе раньше.
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Собственно, последний тур тоже по большому счету был формальностью, ведь Коста-Рика имела лишь теоретические шансы на третье место. Ей нужно было обыгрывать США с большим счетом и рассчитывать на разгромное поражение Мексики. Коста-Рика таки победила звездно-полосатых 2:0, а вот Сальвадор подкачал – он уступил Мексике 0:2. Таким образом Мексика поднялась на второе место, США остались третьими и опередили Коста-Рику за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Впрочем, у Коста-Рики еще будет шанс завоевать путевку на Мундиаль – в июне она сыграет в межконтинентальном плей-офф с Новой Зеландией, которая выиграла отбор в Океании.
Отбор в ЧМ-2022. Северная Америка. Третий этап. 14-й тур
- Панама – Канада 1:0
- Коста-Рика – США 2:0
- Мексика – Сальвадор 2:0
- Ямайка – Гондурас 2:1
Турнирное положение
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Канада
|14
|8
|4
|2
|23:7
|28
|2
|Мексика
|14
|8
|4
|2
|17:8
|28
|3
|США
|14
|7
|4
|3
|21:10
|25
|4
|Коста-Рика
|14
|7
|4
|3
|13:8
|22
|5
|Панама
|14
|6
|3
|5
|17:19
|21
|6
|Сальвадор
|14
|2
|4
|7
|8:16
|10
|7
|Ямайка
|14
|2
|5
|7
|12:22
|11
|8
|Гондурас
|14
|0
|4
|10
|7:26
|4
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