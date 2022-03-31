Северная Америка определила еще двух участников Чемпионата мира

В Северной Америке завершился отбор к Чемпионату мира. В последнем туре решалась судьба двух путевок, ведь Канада свое право выступить на полях Катара добыла в борьбе раньше.

Собственно, последний тур тоже по большому счету был формальностью, ведь Коста-Рика имела лишь теоретические шансы на третье место. Ей нужно было обыгрывать США с большим счетом и рассчитывать на разгромное поражение Мексики. Коста-Рика таки победила звездно-полосатых 2:0, а вот Сальвадор подкачал – он уступил Мексике 0:2. Таким образом Мексика поднялась на второе место, США остались третьими и опередили Коста-Рику за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Впрочем, у Коста-Рики еще будет шанс завоевать путевку на Мундиаль – в июне она сыграет в межконтинентальном плей-офф с Новой Зеландией, которая выиграла отбор в Океании.

Отбор в ЧМ-2022. Северная Америка. Третий этап. 14-й тур

Панама – Канада 1:0

Коста-Рика – США 2:0

Мексика – Сальвадор 2:0

Ямайка – Гондурас 2:1

Турнирное положение