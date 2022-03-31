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"Армия рф для нас как сладкая булочка". Интервью командира спецназа Интернационального легиона

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"Армия рф для нас как сладкая булочка". Интервью командира спецназа Интернационального легиона

Новина українською

Командир спецподразделения Интернационального легиона обороны Украины при ГУР МО, позывной Adviser, дал интервью для международного новостного агентства Associated Press, в котором рассказал о своем опыте войны против российской армии.

"Российская армия для нас как сладкая булочка. Для армии, воюющей 9 лет. У нас воюют мужчины, средний возраст которых 30 лет. А у них то, что я видел, по 50 килограммов, дети, которые держать оружие не умеют, не то что воевать. С достойным противником я столкнулся в Ирпене", – рассказывает Adviser. Заметим, что на этой неделе появились сообщения об освобождении Ирпеня, однако возвращаться в город жителям пока запрещено.

По словам спецназовца, желающих поступить в Интернациональный Легион очень много. "Это около 20-30 тысяч находящихся на границе между Польшей и Украиной. Мы не можем взять всех. Мы отбираем действительно профессионалов, знающих что такое специальное назначение.

Они здесь не за деньги. Их мотивация – поддержание мира и демократии по всему миру. Видео, общение с людьми их поразило. Потому они приехали поддерживать нас", говорит Adviser.

Он также охарактеризовал воинов, вступивших в легион: "Американцы – это действительно профессионалы. У меня есть люди из разных стран мира. Мало чем отличаются от украинцев – это настоящие воины, очень спокойные".

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В статье: война с Россией
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