В случае успеха над Шотландией и Уэльсом Украина будет в четвертой корзине ЧМ-2022. Шанс на третью упущен из-за войны

Известны 29 из 32-х участников чемпионата мира 2022, который состоится в ноябре-декабре текущего года. Известно также распределение на корзины перед жеребьевкой группового раунда турнира. Это распределение произведено в соответствии с рейтингом сборных ФИФА по состоянию на 31.03.2022.

Осталось определить троих участников. Две из этих трех команд пройдут на чемпионат мира через межконтинентальный плей-офф (ОАЭ/Австралия – Перу и Коста-Рика – Новая Зеландия), еще одна – по итогу плей-офф раунда УЕФА на пути А. В европейском плей-офф как раз и соревнуется Украина, которой нужно одолеть Шотландию, а затем Уэльс.

Независимо от результата, победитель европейского плей-офф пути А будет в четвертой корзине при жеребьевке. Но если бы матчи состоялись вовремя (в марте 2022-го года), то у Украины был бы шанс на третью корзину. Наша сборная сейчас 27-я в рейтинге ФИФА, а это выше Южной Кореи и Туниса, которые попали в третью корзину посева. Календарь пришлось изменить из-за войны, которую россия развязала на нашей территории. Матч/матчи с участием сборной Украины перенесены на июнь.

Итак, потенциальные соперники Украины (Шотландия/Уэльс) на чемпионате мира 2022.

Первая корзина:

Катар;

Бразилия;

Бельгия;

Франция;

Аргентина;

Англия;

Испания;

Португалия.

Вторая корзина:

Мексика;

Нидерланды;

Дания;

Германия;

Уругвай;

Швейцария;

США;

Хорватия.

Третья корзина:

Сенегал;

Иран;

Япония;

Марокко;

Сербия;

Польша;

Южная Корея;

Тунис.

Точно не будут соперниками Украины (Шотландия/Уэльс) в группе Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Коста-Рика/Новая Зеландия и ОАЭ/Австралия/Перу.

В одной группе не может быть более двух европейских сборных.

Жеребьевка состоится первого апреля 2022-го года.