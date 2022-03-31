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В случае успеха над Шотландией и Уэльсом Украина будет в четвертой корзине ЧМ-2022. Шанс на третью упущен из-за войны
И это переживём
Фото: Twitter Zorya Londonsk
Известны 29 из 32-х участников чемпионата мира 2022, который состоится в ноябре-декабре текущего года. Известно также распределение на корзины перед жеребьевкой группового раунда турнира. Это распределение произведено в соответствии с рейтингом сборных ФИФА по состоянию на 31.03.2022.
Осталось определить троих участников. Две из этих трех команд пройдут на чемпионат мира через межконтинентальный плей-офф (ОАЭ/Австралия – Перу и Коста-Рика – Новая Зеландия), еще одна – по итогу плей-офф раунда УЕФА на пути А. В европейском плей-офф как раз и соревнуется Украина, которой нужно одолеть Шотландию, а затем Уэльс.
Независимо от результата, победитель европейского плей-офф пути А будет в четвертой корзине при жеребьевке. Но если бы матчи состоялись вовремя (в марте 2022-го года), то у Украины был бы шанс на третью корзину. Наша сборная сейчас 27-я в рейтинге ФИФА, а это выше Южной Кореи и Туниса, которые попали в третью корзину посева. Календарь пришлось изменить из-за войны, которую россия развязала на нашей территории. Матч/матчи с участием сборной Украины перенесены на июнь.
Итак, потенциальные соперники Украины (Шотландия/Уэльс) на чемпионате мира 2022.
- Катар;
- Бразилия;
- Бельгия;
- Франция;
- Аргентина;
- Англия;
- Испания;
- Португалия.
- Мексика;
- Нидерланды;
- Дания;
- Германия;
- Уругвай;
- Швейцария;
- США;
- Хорватия.
- Сенегал;
- Иран;
- Япония;
- Марокко;
- Сербия;
- Польша;
- Южная Корея;
- Тунис.
Точно не будут соперниками Украины (Шотландия/Уэльс) в группе Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Коста-Рика/Новая Зеландия и ОАЭ/Австралия/Перу.
В одной группе не может быть более двух европейских сборных.
Жеребьевка состоится первого апреля 2022-го года.
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