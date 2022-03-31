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В случае успеха над Шотландией и Уэльсом Украина будет в четвертой корзине ЧМ-2022. Шанс на третью упущен из-за войны

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

И это переживём

В случае успеха над Шотландией и Уэльсом Украина будет в четвертой корзине ЧМ-2022. Шанс на третью упущен из-за войны

Фото: Twitter Zorya Londonsk

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Известны 29 из 32-х участников чемпионата мира 2022, который состоится в ноябре-декабре текущего года. Известно также распределение на корзины перед жеребьевкой группового раунда турнира. Это распределение произведено в соответствии с рейтингом сборных ФИФА по состоянию на 31.03.2022.

Осталось определить троих участников. Две из этих трех команд пройдут на чемпионат мира через межконтинентальный плей-офф (ОАЭ/Австралия – Перу и Коста-Рика – Новая Зеландия), еще одна – по итогу плей-офф раунда УЕФА на пути А. В европейском плей-офф как раз и соревнуется Украина, которой нужно одолеть Шотландию, а затем Уэльс.

Независимо от результата, победитель европейского плей-офф пути А будет в четвертой корзине при жеребьевке. Но если бы матчи состоялись вовремя (в марте 2022-го года), то у Украины был бы шанс на третью корзину. Наша сборная сейчас 27-я в рейтинге ФИФА, а это выше Южной Кореи и Туниса, которые попали в третью корзину посева. Календарь пришлось изменить из-за войны, которую россия развязала на нашей территории. Матч/матчи с участием сборной Украины перенесены на июнь.

Итак, потенциальные соперники Украины (Шотландия/Уэльс) на чемпионате мира 2022.

Первая корзина:

  • Катар;
  • Бразилия;
  • Бельгия;
  • Франция;
  • Аргентина;
  • Англия;
  • Испания;
  • Португалия.

Вторая корзина:

  • Мексика;
  • Нидерланды;
  • Дания;
  • Германия;
  • Уругвай;
  • Швейцария;
  • США;
  • Хорватия.

Третья корзина:

  • Сенегал;
  • Иран;
  • Япония;
  • Марокко;
  • Сербия;
  • Польша;
  • Южная Корея;
  • Тунис.

Точно не будут соперниками Украины (Шотландия/Уэльс) в группе Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Коста-Рика/Новая Зеландия и ОАЭ/Австралия/Перу.

В одной группе не может быть более двух европейских сборных.

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Жеребьевка состоится первого апреля 2022-го года.

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В статье: Украина Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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Джим Слэйд (Харьков)
31.03.2022 в 14:21
Как-то несправедливо, в том числе и по отношению к Уэльсу.
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0
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Лекарь (село Дарница)
31.03.2022 в 13:58
То таке... Треба спочатку вийти на Мундіаль. А вже потім жалкувати за корзиною
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