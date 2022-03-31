ФИФА: Участие Италии в Чемпионате мира вместо кого-то – утопия

Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин назвала возможное участие Италии в чемпионате мира вместо сборной Ирана утопией. "Давайте просто выбросим из головы эту мысль о том, что Италия может поехать на чемпионат мира", – приводит ее слова Football Italia.

Сообщается, что были предположения, о том что ФИФА примет меры после того, как Иран запретил женщинам посещать стадион во время отборочного матча чемпионата мира против Ливана, даже тем 2,000, которые уже купили билеты.

"В среду в Катаре у нас было исполнительное собрание ФИФА, а сегодня был конгресс со всеми делегациями, включая Иран.

Мы никогда не обсуждали исключение их из чемпионата мира. Даже если бы и исключали, на ЧМ была бы другая азиатская команда, продвинутая вместо них.

Давайте просто выбросим из головы эту мысль о том, что Италия может поехать на чемпионат мира, это невозможно, а мысль о об этом — утопия", – заявила Кристиллин.

Напомним, что Италия проиграла в полуфинале плей-офф Северной Македонии, которая, в свою очередь, проиграла в финале Португалии (2:0). Адзурра пропустит Кубок мира второй раз подряд после 2018 года.