Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре
Не пропустите!
FIFA
Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA состоится в пятницу, 1 апреля. Мероприятие пройдет конференц-центре Дохи. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
В турнире примут участие 32 сборные, 29 из которых уже известны на данный момент. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне.
Состав корзин:
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по 4 матча.
Популярное сейчас
- В российском Белгороде загорелась нефтебаза
- Тете перешел в Лион, новый лидер рейтинга ФИФА. Главные новости за 31 марта
- Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме
- Ау, ФИФА! В россии ведущий официального транслятора ЧМ-2022 грубо оскорбил сборную Польши
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 21:00 Зарубежные Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года
- 13:26 Зарубежные В случае успеха над Шотландией и Уэльсом Украина будет в четвертой корзине ЧМ-2022. Шанс на третью упущен из-за войны
- 11:00 Зарубежные Осталось определить троих. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)