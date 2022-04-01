Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре

Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA состоится в пятницу, 1 апреля. Мероприятие пройдет конференц-центре Дохи. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

В турнире примут участие 32 сборные, 29 из которых уже известны на данный момент. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне.

Состав корзин:

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по 4 матча.