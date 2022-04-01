УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Не пропустите!

Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре

FIFA

Новина українською

Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA состоится в пятницу, 1 апреля. Мероприятие пройдет конференц-центре Дохи. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

В турнире примут участие 32 сборные, 29 из которых уже известны на данный момент. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне.

Состав корзин:

Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре - изображение 1

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по 4 матча.

Читайте также"Путешествие". Adidas и FIFA представили официальный мяч ЧМ-2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира жеребьевка ЧМ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...