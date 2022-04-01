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Российские оккупанты повредили несколько зернохранилищ в Украине

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Это повлияет на ситуацию с продовольствием в мире

Российские оккупанты повредили несколько зернохранилищ в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала российского вторжения в Украине повреждено несколько зернохранилищ – об этом свидетельствуют фото, сделанные американскими властями, сообщает Reuters.

На двух черно-белых снимках видны длинные прямоугольные здания на востоке страны – целые в январе и с поврежденными крышами и так называемыми ударными кратерами в марте.

По словам американского чиновника, с которым поговорило агентство, в США есть информация, что российские военные наносят удары по хранилищам с зерном в восточной части Украины. "По состоянию на конец марта как минимум шесть хранилищ были повреждены в результате таких атак", - рассказал собеседник агентства.

В 2020-2021 гг. Украина была четвертой по объему экспорта зерна в мире. "Поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках", - говорит эксперт.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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