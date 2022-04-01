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ЧМ-2022. Определились потенциальные соперники Украины и все группы турнира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(4 голосов)

Потенциальные, ведь Украине еще нужно пройти последний этап отбора

ЧМ-2022. Определились потенциальные соперники Украины и все группы турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, первого апреля 2022-го года, состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2022. Турнир состоится в Катаре с 21-го ноября по 18-ое декабря. В нем примут участие 32 сборных, двадцать девять из которых были известны на время жеребьевки.

Еще три места определятся в последнем этапе отбора в июне. В межконтинентальном плей-офф сыграют между собой Костра-Рика и Новая Зеландия, а также победитель пары Объединенные Арабские Эмираты/Австралия и Перу. Еще одно место достанется какой-то из трех европейских сборных, которые не сыграли вовремя "финал четырех" из-за вторжения страны-террориста россии в Украину: Шотландия/Украина Уэльс.

Пары/трио команд, которые еще не решили свои вопросы в отборе, во время жеребьевки групп находились в четвертой корзине. Хозяин турнира находился в первой корзине. Остальные сборные распределены по корзинах в соответствии с рейтингом ФИФА по состоянию на 01.04.2022.

Первая корзина: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США, Хорватия.

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Коста-Рика/Новая Зеландия, Шотландия/Уэльс/Украина, ОАЭ/Австралия/Перу.

В одну группу не могли попасть сборные из одной конфедерации, кроме Европы (УЕФА). Европейских сборных в одной группе могло быть максимум две.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Шотландия/Уэльс/Украина.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцарія, Камерун.

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Читайте такжеТаблица коэффициентов, рейтинг украинских клубов и сборной, корзины при жеребьевке - в профильном телеграмм-канале >>>

ЧМ-2022. Определились потенциальные соперники Украины и все группы турнира - изображение 1

Первый матч на турнире состоится 21-го ноября 2022-го года с участием сборной Катара. Групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по четыре матча.

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В статье: Чемпионат мира 2022
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Комментарии (4)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
01.04.2022 в 20:51
При голосуванні в ООН на рахунок "агресії проти України" усі країни-учасники Мундіалю засудили московію ( навіть Сербія), окрім :Сенеґал, Іран - утрималисяМорокко, Камерун - не зявилися на голосованні ( думають, самі вумні)
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+3
0
Зритель (Харьков)
01.04.2022 в 20:50
Для Украины попасть на ЧМ будет значительно сложнее, чем выйти там из группы (если попадут, конечно).
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+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.04.2022 в 20:31
Дай бог війна до червня закінчиться, чи принаймні завершаюча стадія її буде. Наші зможуть виїхати, і тому потрібно рвати і Шотландії і Уельс. В нас буде дуже велика мотивація...І плюс потенційна група непогана...
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+4
0
хутин пуйло 88 (Десь)
01.04.2022 в 20:22
США-Иран в Катаре. Что ж вы творите?
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+4
-2

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