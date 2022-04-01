Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧМ-2022. Определились потенциальные соперники Украины и все группы турнира
Потенциальные, ведь Украине еще нужно пройти последний этап отбора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, первого апреля 2022-го года, состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2022. Турнир состоится в Катаре с 21-го ноября по 18-ое декабря. В нем примут участие 32 сборных, двадцать девять из которых были известны на время жеребьевки.
Еще три места определятся в последнем этапе отбора в июне. В межконтинентальном плей-офф сыграют между собой Костра-Рика и Новая Зеландия, а также победитель пары Объединенные Арабские Эмираты/Австралия и Перу. Еще одно место достанется какой-то из трех европейских сборных, которые не сыграли вовремя "финал четырех" из-за вторжения страны-террориста россии в Украину: Шотландия/Украина – Уэльс.
Пары/трио команд, которые еще не решили свои вопросы в отборе, во время жеребьевки групп находились в четвертой корзине. Хозяин турнира находился в первой корзине. Остальные сборные распределены по корзинах в соответствии с рейтингом ФИФА по состоянию на 01.04.2022.
Первая корзина: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.
Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США, Хорватия.
Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.
Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Коста-Рика/Новая Зеландия, Шотландия/Уэльс/Украина, ОАЭ/Австралия/Перу.
В одну группу не могли попасть сборные из одной конфедерации, кроме Европы (УЕФА). Европейских сборных в одной группе могло быть максимум две.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа В: Англия, Иран, США, Шотландия/Уэльс/Украина.
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.
Группа Е: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцарія, Камерун.
Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Первый матч на турнире состоится 21-го ноября 2022-го года с участием сборной Катара. Групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по четыре матча.
Популярное сейчас
- Владимир Кличко встретился с немецким министром, пророчившим Украине падение в первые часы российской агрессии
- Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями
- ВСУ возобновили контроль над почти 30 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях
- Малиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 06:35 Украинские Тете перешел в Лион, новый лидер рейтинга ФИФА. Главные новости за 31 марта
- 21:00 Зарубежные Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года
- 13:26 Зарубежные В случае успеха над Шотландией и Уэльсом Украина будет в четвертой корзине ЧМ-2022. Шанс на третью упущен из-за войны