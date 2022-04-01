В пятницу, первого апреля 2022-го года, состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2022. Турнир состоится в Катаре с 21-го ноября по 18-ое декабря. В нем примут участие 32 сборных, двадцать девять из которых были известны на время жеребьевки.

Еще три места определятся в последнем этапе отбора в июне. В межконтинентальном плей-офф сыграют между собой Костра-Рика и Новая Зеландия, а также победитель пары Объединенные Арабские Эмираты/Австралия и Перу. Еще одно место достанется какой-то из трех европейских сборных, которые не сыграли вовремя "финал четырех" из-за вторжения страны-террориста россии в Украину: Шотландия/Украина – Уэльс.

Пары/трио команд, которые еще не решили свои вопросы в отборе, во время жеребьевки групп находились в четвертой корзине. Хозяин турнира находился в первой корзине. Остальные сборные распределены по корзинах в соответствии с рейтингом ФИФА по состоянию на 01.04.2022.

Первая корзина : Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия. Вторая корзина : Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США, Хорватия. Третья корзина : Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис. Четвертая корзина : Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Коста-Рика/Новая Зеландия, Шотландия/Уэльс/Украина, ОАЭ/Австралия/Перу.

В одну группу не могли попасть сборные из одной конфедерации, кроме Европы (УЕФА). Европейских сборных в одной группе могло быть максимум две.

Результаты жеребьевки:

Группа А : Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В : Англия, Иран, США, Шотландия/Уэльс/Украина.

Группа С : Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D : Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.

Группа Е : Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F : Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G : Бразилия, Сербия, Швейцарія, Камерун.

Группа Н : Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Первый матч на турнире состоится 21-го ноября 2022-го года с участием сборной Катара. Групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по четыре матча.