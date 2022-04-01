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Инфантино о нарушении прав человека в Катаре: Конечно, это не рай, но ни одна страна не рай

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Позиция ФИФА понятна

Инфантино о нарушении прав человека в Катаре: Конечно, это не рай, но ни одна страна не рай

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино формально признал проблемы с правами человека в Катаре, где пройдет ЧМ-2022. "Катар добился прогресса и проделал образцовую работу", – приводит его слова Ansa.it.

– Конечно, не все идеально, конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем.

Если оглянуться назад, очевидно, что все изменения, которые произошли в Катаре в области прав человека и прав трудящихся, не произошли бы так быстро, если бы не организация чемпионата мира по футболу.

Катар добился прогресса и проделал образцовую работу.

– Отсутствуют ли в Катаре футбольные традиции?

– Мяч принадлежит всем и имеет право лететь куда угодно, – сказал Джанни Инфантино.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по 4 матча.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
ansa.it

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2022 в 19:49
Это ФИФА как публичный дом. Одни проститутки.
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Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 19:36
Увесь світ збожеволів на грошах. Гроші, гроші, гроші... На крові, на чиємусь лихові. МИ - ЗА ГРОШІ! Інше - не їбе.
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0
0
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Виталий1981 (Україна)
01.04.2022 в 19:34
Інфантіно залишився без газпромівських грошей, і тому зараз буде з усіх сил триматись за Катарські.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.04.2022 в 19:14
з@лупоголовый, деньги не пахнут?
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.04.2022 в 19:07
Підор ти латентний ! А може і не латентний ...
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+2
0

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