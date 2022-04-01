Инфантино о нарушении прав человека в Катаре: Конечно, это не рай, но ни одна страна не рай

Президент ФИФА Джанни Инфантино формально признал проблемы с правами человека в Катаре, где пройдет ЧМ-2022. "Катар добился прогресса и проделал образцовую работу", – приводит его слова Ansa.it.

– Конечно, не все идеально, конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем.

Если оглянуться назад, очевидно, что все изменения, которые произошли в Катаре в области прав человека и прав трудящихся, не произошли бы так быстро, если бы не организация чемпионата мира по футболу.

Катар добился прогресса и проделал образцовую работу.

– Отсутствуют ли в Катаре футбольные традиции?

– Мяч принадлежит всем и имеет право лететь куда угодно, – сказал Джанни Инфантино.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по 4 матча.