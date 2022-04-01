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Инфантино о нарушении прав человека в Катаре: Конечно, это не рай, но ни одна страна не рай
Позиция ФИФА понятна
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Президент ФИФА Джанни Инфантино формально признал проблемы с правами человека в Катаре, где пройдет ЧМ-2022. "Катар добился прогресса и проделал образцовую работу", – приводит его слова Ansa.it.
– Конечно, не все идеально, конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем.
Если оглянуться назад, очевидно, что все изменения, которые произошли в Катаре в области прав человека и прав трудящихся, не произошли бы так быстро, если бы не организация чемпионата мира по футболу.
Катар добился прогресса и проделал образцовую работу.
– Отсутствуют ли в Катаре футбольные традиции?
– Мяч принадлежит всем и имеет право лететь куда угодно, – сказал Джанни Инфантино.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап продлится 12 дней, каждый день будут играть по 4 матча.
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