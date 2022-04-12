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Суд по делу Платини и Блаттера пройдет с 8 по 22 июня
Бывшие главы УЕФА и ФИФА подозреваются в финансовом мошенничестве
Фото: Getty Images
Швейцарский уголовный суд объявил даты, когда будут судить бывших глав УЕФА и ФИФА Мишеля Платини и Зеппа Блаттера – с 8 по 22 июня, сообщает L`Equipe. Управленцев обвиняют в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием.
Сообщается, что бывшие управленцы "за счет ФИФА незаконно провели выплату в размере 2 миллионов швейцарских франков (1,8 миллиона евро) в пользу Мишеля", – уточняет суд в Беллинцоне.
Обладатель трех Золотых мячей консультировал Зеппа Блаттера в период с 1998 по 2002 год в течение первого срока пребывания швейцарца во главе ФИФА. В соответствии с письменным контрактом, подписанным в 1999 году, предусматривающим ежегодное вознаграждение в размере 300 000 швейцарских франков, "сумма была выплачена ФИФА господину Платини", — вспоминала швейцарская прокуратура в начале ноября.
Однако в 2011 году, "более чем через восемь лет после окончания своей деятельности в качестве советника", бывший Мишель "подал иск на 2 миллиона швейцарских франков", которые были выплачены футбольным авторитетом "с помощью Зеппа Блаттер". Выплата была признана обвинением "необоснованной".
С самого начала расследования подозреваемые настаивают на том, что было принято устное решение о годовой зарплате в размере одного миллион швейцарских франков за работу в качестве советника. В то время финансы ФИФА не позволяли выплачивать эту сумму Мишелю Платини и обвиняемые утверждают, что просто поздно выплатили остаток.
Согласно швейцарскому законодательству, мошенничество карается пятью годами тюремного заключения "или денежным штрафом".
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