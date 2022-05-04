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Тренер Шотландии: В последние месяцы я много изучал сборную Украины

Чемпионат мира FIFA
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Специалист готовится к важной игре

Тренер Шотландии: В последние месяцы я много изучал сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о подготовке к матчу против Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Наша главная задача - выйти на чемпионат мира. Нам удалось пробиться в плей-офф, теперь нужно выиграть два матча. В последние месяцы я много изучал сборную Украины, а также Уэльс, который уже в финале.

Сделаем все, чтобы быть готовыми к битве. Сейчас у меня есть список из 30 игроков, который нужно будет сократить до 24-х футболистов", - приводит слова Кларка Sky Sports.

Напомним, что матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 между украинцами и шотландцами состоится 1 июня. Начало поединка - в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Стив Кларк
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Источник:
Sky Sports

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