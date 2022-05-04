Тренер Шотландии: В последние месяцы я много изучал сборную Украины

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о подготовке к матчу против Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Наша главная задача - выйти на чемпионат мира. Нам удалось пробиться в плей-офф, теперь нужно выиграть два матча. В последние месяцы я много изучал сборную Украины, а также Уэльс, который уже в финале.

Сделаем все, чтобы быть готовыми к битве. Сейчас у меня есть список из 30 игроков, который нужно будет сократить до 24-х футболистов", - приводит слова Кларка Sky Sports.