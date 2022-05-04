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Тренер Шотландии: В последние месяцы я много изучал сборную Украины
Специалист готовится к важной игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о подготовке к матчу против Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022.
"Наша главная задача - выйти на чемпионат мира. Нам удалось пробиться в плей-офф, теперь нужно выиграть два матча. В последние месяцы я много изучал сборную Украины, а также Уэльс, который уже в финале.
Сделаем все, чтобы быть готовыми к битве. Сейчас у меня есть список из 30 игроков, который нужно будет сократить до 24-х футболистов", - приводит слова Кларка Sky Sports.
Напомним, что матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 между украинцами и шотландцами состоится 1 июня. Начало поединка - в 21:45.
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