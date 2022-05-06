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Эквадор могут отстранить от участия на Чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Как ни странно, это выгодно Чилийцам

Эквадор могут отстранить от участия на Чемпионате мира

Фото: Getty Images

Новина українською

Федерация футбола Чили опубликовала официальное заявление, в котором призвала ФИФА обратить внимание на переписанного футболиста в составе сборной Эквадора и принять соответствующие меры.

Сообщается, что 4 мая федерация направила жалобу в Дисциплинарную комиссию ФИФА против игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры и Федерации футбола Эквадора в связи с использованием поддельного свидетельства о рождении, а также ложного гражданства упомянутого игрока.

"Мы понимаем, основываясь на всей собранной информации и документах, что факты слишком серьезны и должны быть тщательно расследованы ФИФА", – говорится в заявлении.

Давиде Кастильо якобы родился в городе Тумако, 25 июля 1995 года, а не 10 ноября 1998 года, в эквадорском Хенерал Вильямиль.

Заявление ссылается на отчет, опубликованный Национальным управлением записи актов гражданского состояния в Эквадоре, в котором заявляется о несоответствии данных в свидетельстве о рождении футболиста. Также этого документа не было в базе управления.

"Все это, очевидно, было в полной мере известно Федерации футбола Эквадора. Мир футбола не может закрыть глаза на такое количество несостыковок. Практика серьезных и осознанных нарушений при регистрации игроков недопустима, особенно когда речь идет о мировом соревновании. На поле и за его пределами должна быть честная игра", – подытожила Федерация футбола Чили.

Если сборная Эквадора будет просто дисквалифицирована, то команде Чили не светит путевка на чемпионат мира (7 место в квалификации).

Если же в очных встречах, в которых принимал участие игрок, Эквадору будут засчитаны технические поражения, чилийцы могут попасть на турнир напрямую с 4-го места.

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В статье: Чили ФИФА Эквадор Чемпионат мира 2022
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Источник:
anfp.cl

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
06.05.2022 в 22:50
Якщо так, то на жодному ЧС не було б африканських збірних.
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