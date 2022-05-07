Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар: Отдам жизнь за победу Бразилии на ЧМ в Катаре
Сильное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Schneider
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии поделился ожиданиями от Мундиаля в Катаре:
“Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов вместе с ПСЖ в нынешнем сезоне, но, к сожалению, у нас не получилось этого добиться. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира. Готовлюсь как физически, так и морально, чтобы всё прошло хорошо и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь. Я дважды играл в этом турнире и знаю, что это такое. Если ты не готов, то возможность обязательно обойдёт тебя стороной. Так что я не позволю ей ускользнуть”, - сказал Неймар.
Отметим, что сборная Бразилии заняла первое место в группе квалификации на Мундиале в Южной Америке. Подопечные Тете стали четвертой командой, кому удалось выйти в финальную часть ЧМ после хозяина турнира – Катара, а также Германии и Дании.
Также напомним, что Неймар дважды участвовал в составе сборной Бразилии на ЧМ: в 2014 году команда дошла до полуфинала, а в 2018-м остановилась на стадии 1/4 финала.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Убиты уже 25 тысяч российских оккупантов
- Президент Вереса: У меня дома произошло военное преступление – россияне казнили моих двух охранников
- ПФЛ досрочно завершает сезон, Тете может заменить Ярмоленко. Главные новости за 6 мая
- Эквадор могут отстранить от участия на Чемпионате мира
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО