Неймар: Отдам жизнь за победу Бразилии на ЧМ в Катаре

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии поделился ожиданиями от Мундиаля в Катаре:

“Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов вместе с ПСЖ в нынешнем сезоне, но, к сожалению, у нас не получилось этого добиться. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира. Готовлюсь как физически, так и морально, чтобы всё прошло хорошо и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь. Я дважды играл в этом турнире и знаю, что это такое. Если ты не готов, то возможность обязательно обойдёт тебя стороной. Так что я не позволю ей ускользнуть”, - сказал Неймар.

Отметим, что сборная Бразилии заняла первое место в группе квалификации на Мундиале в Южной Америке. Подопечные Тете стали четвертой командой, кому удалось выйти в финальную часть ЧМ после хозяина турнира – Катара, а также Германии и Дании.

Также напомним, что Неймар дважды участвовал в составе сборной Бразилии на ЧМ: в 2014 году команда дошла до полуфинала, а в 2018-м остановилась на стадии 1/4 финала.