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Апелляционный комитет ФИФА вдвое снизил штрафы за сентябрьский скандал между Бразилией и Аргентиной

Чемпионат мира FIFA
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Слегка остепенились

Апелляционный комитет ФИФА вдвое снизил штрафы за сентябрьский скандал между Бразилией и Аргентиной

Фото: twitter.com/afa

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Апелляционный комитет ФИФА снизил штрафы Бразильской футбольной ассоциации (CBF) и Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), в ответ на поданные ими апелляции. Штраф за отказ сыграть перенесенный матч оставили в силе.

Таким образом матч всё так же будет переигран, а ассоциации будут вынуждены заплатить по 50 тысяч швейцарских франков в случае отказа.

По поводу уменьшения штрафов Апелляционный комитет постановил следующее:

1. уменьшить до суммы 250 000 швейцарских франков штраф, наложенный на CBF в отношении нарушений, связанных с порядком и безопасностью;

2. уменьшить до суммы 100 000 швейцарских франков штраф, наложенный на АFА в связи с невыполнением ею своих обязательств в отношении подготовки и участия в матче.

Отмечается, что решения, принятые апелляционным комитетом, были доведены до сведения заинтересованных сторон сегодня.

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В статье: Бразилия Аргентина ФИФА Чемпионат мира 2022 Апелляционный комитет ФИФА
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Источник:
fifa.com

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