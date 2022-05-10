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Апелляционный комитет ФИФА вдвое снизил штрафы за сентябрьский скандал между Бразилией и Аргентиной
Слегка остепенились
Фото: twitter.com/afa
Апелляционный комитет ФИФА снизил штрафы Бразильской футбольной ассоциации (CBF) и Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), в ответ на поданные ими апелляции. Штраф за отказ сыграть перенесенный матч оставили в силе.
Таким образом матч всё так же будет переигран, а ассоциации будут вынуждены заплатить по 50 тысяч швейцарских франков в случае отказа.
По поводу уменьшения штрафов Апелляционный комитет постановил следующее:
1. уменьшить до суммы 250 000 швейцарских франков штраф, наложенный на CBF в отношении нарушений, связанных с порядком и безопасностью;
2. уменьшить до суммы 100 000 швейцарских франков штраф, наложенный на АFА в связи с невыполнением ею своих обязательств в отношении подготовки и участия в матче.
Отмечается, что решения, принятые апелляционным комитетом, были доведены до сведения заинтересованных сторон сегодня.
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