Вымышленные чудеса северокорейского спорта: Ким-гольфист, мускус оленя и победа на чемпионате мира

Геббельс бахвалился, мол, дайте мне СМИ - и я из любого народа сделаю стадо свиней.

По идее, развитие интернета и информационного общества должны были поставить крест на подобных экспериментах, но не сработало. ТВ по-прежнему успешно убеждает миллионы, что насильники в Буче защищали россию, а харьковчане от скуки бомбят сами себя.

Бред? Да, но адепт пропаганды не замечает подвоха - для него наверху всегда знают лучше. Да и потом, сосед, задававший много вопросов, куда-то исчез месяц назад…

Многие годы так существовал совок; этот же курс взяла путинская россия. И мы точно знаем, что с ней будет происходить дальше.

***

"Великий вождь" Северной Кореи Ким Чен Ир был также и великим чемпионом.

Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carl Court

В 1994 году он, впервые взяв в руки клюшку для гольфа, забил 11 лунок в одной игре, после чего ему просто стало неинтересно.

Еще через год Ким открыл для себя боулинг, и в дебютной игре выбил 300 очков - от страха перед могуществом вождя кегли падали заранее, не дожидаясь, пока долетит шар. Все это клятвенно подтверждали 13 телохранителей Кима, его прислуга и десятки особо ретивых членов Партии.

Увековечивать свои спортивные триумфы диктатор, однако, не стал - вместо этого по стране развешали плакаты с изображением побед рядовых северокорейцев.

Так, улицы Пхеньяна и других городов украшают изображения торжествующих коммунистов, обыгравших Италию на ЧМ-1966. Футбол здесь давно уступил место мифу. Посмотрите, сколько северокорейских флагов на трибунах "Эйрсом Парка" в Миддлсбро, где проходила игра!

Фото: News Dog Media/australscope

О том, что после Италии сборная КНДР съела покер от Эусебио и вылетела из турнира, естественно, ни слова. Вместо правды - лозунг:

"В идеологических битвах, технологическом соревновании или в спорте - давайте будем непобедимы в каждом бою!"

Но это еще цветочки. Вот плакат с футболистом северокорейской сборной и неизвестным кубком от 1977 года. Один бог знает, что это за трофей - вероятно, речь об Олимпиаде-76, где КНДР вышла из группы, но дальше проиграла 0:5 Польше.

Фото: sanook.com/ автор неизвестен

Школьница из Северной Кореи в одни ворота уделывает в шашки немолодого американца - здесь даже искать историческую подоплеку не будем…

Фото: News Dog Media/australscope

… как и с фото неизвестного миру северокорейского боксера, который побил и Мохаммеда Али, и Майка Тайсона, выиграв пояс WBC.

Фото: News Dog Media/australscope

А вот в истории с плакатом бегуньи, якобы выигравшей Олимпиаду-2000 в Сиднее, крупица правды нашлась. На рисунке изображена Чон Сон Ок - чемпионка мира-1999 в марафоне. За триумф в Севилье - не вымышленный, а настоящий - ей даже вручили звезду героя.

Проблема в том, что после этого на ОИ в Австралию легкоатлетку не отпустили - Ким Чен Ир испугался ее возможного фиаско и предпочел не рисковать.

Фото: News Dog Media/australscope

***

Маховик пропаганды раскручен так сильно, что остановить его - это остановить саму КНДР.

Порой для его подпитки спортсменов просто гробят. Яркий пример - женская футбольная сборная, внезапно нарисовавшаяся в Пхеньяне в середине нулевых. Грозная была команда - носилась по полю, как никто, четко следуя директиве Великого вождя:

"В каждом виде спорта чиновники и тренеры должны применять тактику антияпонских партизанских атак, чтобы добиваться побед!"

Кроме шуток - это даже в газете напечатали. Так вот, в 2011 году кореянки поехали на чемпионат мира, но там сразу пять девушек сдали положительные тесты на стероиды.

Женская сборная КНДР по футболу, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Power Sport Images

ФИФА вызвала на ковер федерацию Северной Кореи, и что она услышала? Оказывается, всех пятерых перед ЧМ поразила молния, после чего их лечили традиционным снадобьем из мускусной железы оленя, в которой и содержались запрещенные вещества.

Спору нет, версия очень правдива, но ФИФА ее не оценила и отстранила КНДР от следующего ЧМ, попутно оштрафовав на 400,000 долларов и впаяв девушкам по полтора года дисквалификации. Расцвет женского футбола в Пхеньяне закончился, не успев начаться.

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Не менее эпично проходило и поднятие в КНДР футбола мужского.

В 2010 году северокорейцы впервые с 66-го пробились на ЧМ, и в первом туре неожиданно достойно сыграли против Бразилии - 1:2.

После этого местные власти пошли на беспрецедентный шаг - впервые в истории показали футбольный матч в прямом эфире, а не с задержкой на 24-36 часов, как обычно. Правители были уверены, что раз уж с бразильцами не опозорились, то Португалию могут и победить.

Итог - 7:0 от Роналду, Тиагу, Симау, Мейрелеша и компании. Трансляцию пришлось вырубить прямо посреди второго тайма.

Усугубляло ситуацию то, что после Бразилии местные газеты уже доложили народу, что истинный герой - сам Ким Чен Ир, который по ходу игры связывался с тренером Ким Чен Хуном "по невидимому телефону".

0:7 от Португалии могли означать только одно - "невидимый телефон" сломался. Ну, не мог же Великий вождь так оплошать, честное слово!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alain Nogues/Alain Nogues/Corbis

Южнокорейские СМИ потом писали, что несчастного Ким Чен Хуна упекли в трудовой лагерь, а игроков заставили его заклеймить на партийных сборах как врага народа. Изображая обеспокоенность, ФИФА направила в Пхеньян комиссию для изучения вопроса, но, конечно, ничего не нашла.

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Следующий раз про северокорейский футбол мир вспомнил только через 4 года.

В YouTube появилась запись программы новостей из Пхеньяна, в которой говорилось, что КНДР выиграла ЧМ-2014, не пропустив ни гола.

Сухие победы над США, Японией и Китаем; Ким Чен Ын на табло в Рио; попытка выдать чилийцев за северокорейцев из-за красной формы - в репортаже прекрасно все, а особенно то, что в реальности КНДР вообще не пробилась на турнир.

Позже одни расследователи утверждали, что видео фейковое, другие настаивали на подлинности, но глобально важно даже не это, а сам факт сомнений. Уровень лжи в КНДР достиг отметки, когда возможно вообще все.

Со стороны это выглядит трагедией. Северокорейские тяжелоатлеты рыдают на Олимпиаде, взяв серебро, поскольку план Партии по золотым медалям не выполнен.

Профессиональные фанаты, набранные из самых преданных партийцев, прячут глаза при виде двойника Ким Чен Ына, подошедшего к ним поздороваться в Сеуле. Оно и понятно, ведь с 1997-го год рождения Ким Ир Сена - основателя КНДР - считается в стране началом времен; его потомок - практически божество.

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"Золотая медаль дает огромные преимущества, такие как машина, новая квартира в Пхеньяне и дополнительная порция риса. Но если случится хоть что-то плохое, то спортсменов, тренеров и даже фанатов фактически могут отправить на каторгу на несколько месяцев", - говорит Ким Хен Су.

Перед побегом на Юг он работал в "Институте долголетия" в Пхеньяне - именно там футболисток накачивали стероидами. Его рассказы о тоталитарном Севере шокируют.

Нищета, голод, репрессии - типичные будни концлагеря, но хуже всего - вера людей в правильность выбранного курса. Почти никто не сомневается, что ненавистный Запад проиграет, осталось потерпеть совсем чуть-чуть.

Они ждали этого "чуть-чуть" 46 лет с Ким Ир Сеном; затем 17 лет с Ким Чен Иром, а с 2011-го не сомневаются в победе уже под мудрым руководством Ким Чен Ына. Вероятно, дойдет и до его детей и детей их детей, ведь как иначе? Иначе никак…

Телевизор не может ошибаться, а уж Великий вождь - и подавно.