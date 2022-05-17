Две трети нидерландцев считают, что чемпионат мира не должен проходить в Катаре

Две трети жителей Нидерландов считают, что будущий чемпионат мира в Катаре не должен там проходить, сообщает NL Times. Всему виной нарушения прав человека в стране.

Сообщается, что опрошены были более 1000 жителей в возрасте от 18 до 80 лет.

Сам опрос был инициирован спонсорами сборной Нидерландов, такими как ING, Albert Heijn и Dutch Lottery, которые не поедут на чемпионат мира и не будут проводить рекламные кампании вокруг него.

Большинство жиетелей поддерживают шаги компаний, чаще всего ссылаясь на нарушения прав человека. Половина одобряет решение ING не проводить кампанию и говорит, что другие также компании должны последовать примеру банка.

Отмечается, что мнение по этому вопросу серьезно зависит от возраста. Более взрослые респонденты относятся к месту проведения и самому чемпионату мира более негативно.

"Поразительно, что поколение Z, которое СМИ называют "проснувшимся поколением", похоже, испытывает наименьшие проблемы с ситуацией с правами человека и спонсорством, связанным с этим мероприятием", — говорится в сообщении Motivaction, которая проводила опрос.

Напомним, что ранее ряд футболистов выступил с заявлениями по поводу нарушения прав человека в Катаре. Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн даже пообещал обсудить этот вопрос с другими капитанами национальных команд.