Без Монзуль и представителей рф. Список арбитров на ЧМ-2022, среди которых есть женщины

ФИФА опубликовала специальный релиз, в котором назвала список арбитров, которые будут работать на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

Всего в перечне оказалось 36 главных судей, 64 ассистента и 24 судьи, которые будут ответственны за ВАР. Впервые в истории на матчах Мундиаля будут работать арбитры-женщины - Салима Мукансанга (Рунда), Стефани Фраппар (Франция) и Йошими Ямасита (Япония).

Среди женских арбитров, увы, не нашлось места для Екатерины Монзуль. Также нет ни одного судьи, представляющего рф.

Европа делегирует на Мундиаль 11 главных арбитров: