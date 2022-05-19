Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Монзуль и представителей рф. Список арбитров на ЧМ-2022, среди которых есть женщины
Историческое событие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА опубликовала специальный релиз, в котором назвала список арбитров, которые будут работать на Чемпионат мира 2022 в Катаре.
Всего в перечне оказалось 36 главных судей, 64 ассистента и 24 судьи, которые будут ответственны за ВАР. Впервые в истории на матчах Мундиаля будут работать арбитры-женщины - Салима Мукансанга (Рунда), Стефани Фраппар (Франция) и Йошими Ямасита (Япония).
Среди женских арбитров, увы, не нашлось места для Екатерины Монзуль. Также нет ни одного судьи, представляющего рф.
Европа делегирует на Мундиаль 11 главных арбитров:
- Иштван Ковач (Румыния)
- Данни Маккели (Нидерланды)
- Шимон Марциняк (Польша)
- Антонио Матеу Лаос (Испания)
- Майкл Оливер (Англия)
- Даниэле Орсато (Италия)
- Даниэль Зиберт (Германия)
- Энтони Тейлор (Англия)
- Клеман Тюрпен (Франция)
- Славко Винчич (Словения)
- Стефани Фраппар (Франция)
Популярное сейчас
- Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине
- В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев
- Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая
- Вымышленные чудеса северокорейского спорта: Ким-гольфист, мускус оленя и победа на чемпионате мира
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО