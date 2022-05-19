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Без Монзуль и представителей рф. Список арбитров на ЧМ-2022, среди которых есть женщины

Чемпионат мира FIFA
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Историческое событие

Без Монзуль и представителей рф. Список арбитров на ЧМ-2022, среди которых есть женщины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА опубликовала специальный релиз, в котором назвала список арбитров, которые будут работать на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

Всего в перечне оказалось 36 главных судей, 64 ассистента и 24 судьи, которые будут ответственны за ВАР. Впервые в истории на матчах Мундиаля будут работать арбитры-женщины - Салима Мукансанга (Рунда), Стефани Фраппар (Франция) и Йошими Ямасита (Япония).

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Среди женских арбитров, увы, не нашлось места для Екатерины Монзуль. Также нет ни одного судьи, представляющего рф.

Европа делегирует на Мундиаль 11 главных арбитров:

  • Иштван Ковач (Румыния)
  • Данни Маккели (Нидерланды)
  • Шимон Марциняк (Польша)
  • Антонио Матеу Лаос (Испания)
  • Майкл Оливер (Англия)
  • Даниэле Орсато (Италия)
  • Даниэль Зиберт (Германия)
  • Энтони Тейлор (Англия)
  • Клеман Тюрпен (Франция)
  • Славко Винчич (Словения)
  • Стефани Фраппар (Франция)
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В статье: Чемпионат мира 2022
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Источник:
FIFA

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