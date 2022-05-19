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С Бэйлом и неудачником Лиги Европы. Потенциальный соперник Украины объявил заявку на июньские матчи
В теории, против "драконов" мы можем провести важнейших поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж определился с заявкой на июньские матчи.
Всего в списке оказалось 27 футболистов. Среди наиболее известных - лидер и капитан Гарет Бэйл, а также Аарон Рэмси, который не забил решающий пенальти в финале Лиги Европы.
Заявка сборной Уэльса:
- Вратари: Дэнни Уорд, Уэйн Хеннесси, Адам Дэвис
- Защитники: Крис Гантер, Бен Дэвис, Коннор Робертс, Крис Мефам, Джо Родон, Неко Уильямс, Рис Норрингтон-Дэйви
- Полузащитники: Аарон Рэмси, Джо Аллен, Этан Ампаду, Джони Уильямс, Харри Уилсон, Джон Моррел, Дилан Лэвит, Мэттью Смит, Сорба Томас, Рубин Колвилл, Бренннан Джонсон
- Нападающие: Гарет Бэйл, Марк Харрис, Нейтан Бродхед, Киффер Мур, Рабби Матондо
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Five matches. One @FIFAWorldCup play-off final.
???? https://t.co/hsH0UFCPVt #TogetherStronger pic.twitter.com/kAGuWLSiUV
Сборная Уэльса в июне проведет пять матчей. Если Украина обыграет Шотландию, в финале отбора на Чемпионат мира-2022, "сине-желтые" встретятся с "драконами".
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