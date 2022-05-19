С Бэйлом и неудачником Лиги Европы. Потенциальный соперник Украины объявил заявку на июньские матчи

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж определился с заявкой на июньские матчи.

Всего в списке оказалось 27 футболистов. Среди наиболее известных - лидер и капитан Гарет Бэйл, а также Аарон Рэмси, который не забил решающий пенальти в финале Лиги Европы.

Заявка сборной Уэльса:

Вратари : Дэнни Уорд, Уэйн Хеннесси, Адам Дэвис

: Дэнни Уорд, Уэйн Хеннесси, Адам Дэвис Защитники : Крис Гантер, Бен Дэвис, Коннор Робертс, Крис Мефам, Джо Родон, Неко Уильямс, Рис Норрингтон-Дэйви

: Крис Гантер, Бен Дэвис, Коннор Робертс, Крис Мефам, Джо Родон, Неко Уильямс, Рис Норрингтон-Дэйви Полузащитники : Аарон Рэмси, Джо Аллен, Этан Ампаду, Джони Уильямс, Харри Уилсон, Джон Моррел, Дилан Лэвит, Мэттью Смит, Сорба Томас, Рубин Колвилл, Бренннан Джонсон

: Аарон Рэмси, Джо Аллен, Этан Ампаду, Джони Уильямс, Харри Уилсон, Джон Моррел, Дилан Лэвит, Мэттью Смит, Сорба Томас, Рубин Колвилл, Бренннан Джонсон Нападающие: Гарет Бэйл, Марк Харрис, Нейтан Бродхед, Киффер Мур, Рабби Матондо

Сборная Уэльса в июне проведет пять матчей. Если Украина обыграет Шотландию, в финале отбора на Чемпионат мира-2022, "сине-желтые" встретятся с "драконами".