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С Бэйлом и неудачником Лиги Европы. Потенциальный соперник Украины объявил заявку на июньские матчи

Чемпионат мира FIFA
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В теории, против "драконов" мы можем провести важнейших поединок

С Бэйлом и неудачником Лиги Европы. Потенциальный соперник Украины объявил заявку на июньские матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж определился с заявкой на июньские матчи.

Всего в списке оказалось 27 футболистов. Среди наиболее известных - лидер и капитан Гарет Бэйл, а также Аарон Рэмси, который не забил решающий пенальти в финале Лиги Европы.

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Заявка сборной Уэльса:

  • Вратари: Дэнни Уорд, Уэйн Хеннесси, Адам Дэвис
  • Защитники: Крис Гантер, Бен Дэвис, Коннор Робертс, Крис Мефам, Джо Родон, Неко Уильямс, Рис Норрингтон-Дэйви
  • Полузащитники: Аарон Рэмси, Джо Аллен, Этан Ампаду, Джони Уильямс, Харри Уилсон, Джон Моррел, Дилан Лэвит, Мэттью Смит, Сорба Томас, Рубин Колвилл, Бренннан Джонсон
  • Нападающие: Гарет Бэйл, Марк Харрис, Нейтан Бродхед, Киффер Мур, Рабби Матондо

Сборная Уэльса в июне проведет пять матчей. Если Украина обыграет Шотландию, в финале отбора на Чемпионат мира-2022, "сине-желтые" встретятся с "драконами".

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В статье: Уэльс
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