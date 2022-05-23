Без ключевого защитника. Заявка Шотландии на игру против Украины

Уже вскоре состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Победитель выйдет в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира, где встретится с Уэльсом.

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Главный тренер Шотландии Стив Кларк определился со списком футболистов, которые будут доступны для матча. Отметим, что там отсутствует Киран Тирни. Защитник "Арсенала" долгое время пропустил из-за травм и пока не готов играть.

Заявка сборной Шотландии:

Вратари: Крейг Гордон, Лиам Келли, Давид Маршалл, Зандер Кларк

Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Аарон Хики, Скотт Маккенна, Стивен О’Доннелл, Натан Паттерсон, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Саттер, Грег Тейлор

Полузащитники: Стюарт Армстронг, Луис Фергюсон, Билли Гилмор, Раян Джек, Джон МакГин, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей, Дэвид Тернбулл

Нападающие: Че Адамс, Джейкоб Браун, Раян Кристи, Линдон Дайкс, Росс Стюарт

???????????????????????????? Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming FIFA World Cup Play-off and UEFA Nations League fixtures. pic.twitter.com/9DnIo8LPPo — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 23, 2022

Матч Шотландия - Украина состоится первого июня.