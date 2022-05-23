Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без ключевого защитника. Заявка Шотландии на игру против Украины
Есть серьезные имена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже вскоре состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Победитель выйдет в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира, где встретится с Уэльсом.
Главный тренер Шотландии Стив Кларк определился со списком футболистов, которые будут доступны для матча. Отметим, что там отсутствует Киран Тирни. Защитник "Арсенала" долгое время пропустил из-за травм и пока не готов играть.
Заявка сборной Шотландии:
Вратари: Крейг Гордон, Лиам Келли, Давид Маршалл, Зандер Кларк
Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Аарон Хики, Скотт Маккенна, Стивен О’Доннелл, Натан Паттерсон, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Саттер, Грег Тейлор
Полузащитники: Стюарт Армстронг, Луис Фергюсон, Билли Гилмор, Раян Джек, Джон МакГин, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей, Дэвид Тернбулл
Нападающие: Че Адамс, Джейкоб Браун, Раян Кристи, Линдон Дайкс, Росс Стюарт
???????????????????????????? Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming FIFA World Cup Play-off and UEFA Nations League fixtures. pic.twitter.com/9DnIo8LPPo— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 23, 2022
Матч Шотландия - Украина состоится первого июня.
Популярное сейчас
- Гвардиола отметил вклад Зинченко в чемпионском матче Манчестер Сити
- Ващук назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Шотландией
- Грабят дома и делят бизнес. В Запорожской области увеличивается количество российских военных
- Без Монзуль и представителей рф. Список арбитров на ЧМ-2022, среди которых есть женщины
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Новости по теме
- 12:00 Зарубежные Еще АЭК и Мидтьюлланн. Определились все потенциальные соперники Динамо во всех раундах квалификации Лиги чемпионов
- 15:32 Украинские Яремчук – о подготовке к матчу с Шотландией: Самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба
- 08:30 Украинские Сабо: Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию