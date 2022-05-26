Шотландские фанаты будут петь гимн Украины на матче отбора ЧМ-2022

Шотландские болельщики намерены выразить солидарность с народом Украины во время матча квалификации чемпионата мира-2022, который состоится 1 июня в Глазго.

Фанаты вместе с украинскими зрителями на трибунах исполнят гимн нашей страны, сообщает STV.tv. Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет выдавать людям фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток. Также текст гимна будет размещен в социальных сетях приложения, включая его перевод.