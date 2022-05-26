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Шотландские фанаты будут петь гимн Украины на матче отбора ЧМ-2022
Украинцев ждет теплый прием в Глазго
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландские болельщики намерены выразить солидарность с народом Украины во время матча квалификации чемпионата мира-2022, который состоится 1 июня в Глазго.
Фанаты вместе с украинскими зрителями на трибунах исполнят гимн нашей страны, сообщает STV.tv. Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет выдавать людям фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток. Также текст гимна будет размещен в социальных сетях приложения, включая его перевод.
"Футбол объединяет людей, особенно чемпионат мира, но мы все знаем, что этот матч имеет еще большее значение. За ним будут наблюдать в мире. Мы хотим, чтобы все болельщики Шотландии и все футбольные фанаты проявили свою солидарность в песне и показали, что они вместе с Украиной", – сказал менеджер Duolingо Колин Воткинс.
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