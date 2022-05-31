Шотландия не играла на ЧМ с 1998 года. Матч с Украиной - шанс вернуться в элиту

Грэм Сунесс выступал за Шотландию на трех Мундиалях. До 1990 года включительно для Шотландии было нормой участвовать в самом престижном турнире сборных. Последняя вспышка была в 1998 году, но после нее – депрессия. До прошлого Евро все крупные соревнования проходили без старейшей футбольной нации.

И, наконец, прорыв. Нынешний подбор футболистов называют лучшим в Шотландии за последние четверть века. Исторический шанс вернуться в мировую элиту – всего два матча отделяют "тартановую армию" от возвращения на Мундиаль.

Тем не менее, Сунесс, за плечами которого 54 матча за национальную сборную Шотландии, признается, что будет поддерживать Украину.

"Когда я думаю об этой игре, то спрашиваю себя, как я бы поступил в этой ситуации? Часть меня говорит, что это всего лишь футбольный матч, и действительно ли я хочу нашей победы? Будь это спорт, политика, искусство, все что угодно, мы должны показать россии недопустимость всех ее действий. Я чувствую себя в сложной эмоциональной ситуации. Я хочу, чтобы Украине не только вышла на ЧМ в Катаре, но и выиграла его".

"Не хотел бы оказаться на месте игроков сборной Шотландии. Не знаю, что они будут чувствовать. Мои эмоции относительно этого очень сильны, это важнее, чем футбол", – говорит легенда шотландского футбола в интервью The Times.

Это действительно будет неординарное событие. Сборная страны, которая ведет жестокую, кровопролитную войну за независимость и свободные ценности, в среду на "Хэмпден Парк" будет символизировать собой нечто большее, чем команду одиннадцати лучших футболистов. В Шотландии это понимают. Но для "тартановой армии" Мундиаль – мечта, от которой отказаться сложно.

"Мы понимаем ситуацию, но это футбольный матч. Они хотят выиграть и мы хотим выиграть. Думаю, получится хорошая игра", – утверждает главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк. Об этом говорит и капитан "тартановой армии" Каллум Макгрегор. "Мы каждый день читаем новости, и наблюдать за этим непросто. Это ужасно. Но в среду мы играем футбольной матч. Это спорт, ты должен отложить в сторону посторонние мысли и просто играть на победу. Нужно оставаться профессионалами, это наша робота".

Итак, Шотландии ничего не остается, как справедливо сохранять веру в спортивный принцип. И если говорить о спортивном аспекте, то "тартановой армии" есть что противопоставить сборной Украины. Но не без нюансов.

Кто заменит Кирана Тирни?

Что делать, когда твои лучшие, самые надежные и звездные игроки – это два левых защитника? Это была главная кадровая дилемма Стива Кларка. Он решил ее следующим образом: Эндрю Робертсон будет выполнять функции вингбека, а Киран Тирни играть левого центрального защитника в схеме в трех центрбеков, и при удобном случае будет меняться позициями с Робертсоном в атакующей фазе, выполняя кроссы или рывки в штрафную. Это было блестящее решение. Но против Украины оно не сработает. Из-за травмы колена Киран Тирни не играет с марта и к июньским матчам он восстановиться не успеет.

Что для команды значит потеря Кирана Тирни спросите у лондонского "Арсенала". Без шотландского защитника "канониры" проиграли несколько важный матчей в АПЛ и уступили в борьбе за первую четверку. Тирни очень надежный и стабильный защитник, его потеря для клуба и сборной невосполнима.

Тирни могут заменить классические левоногие центбеки вроде Лиама Купера ("Лидс") или Скотта Маккенны ("Ноттингем Форрест"), но игровой диапазон этих футболистов ограничен.

Есть Аарон Хики, талантливый универсальный защитник из "Болоньи", которым якобы интересуется "Арсенал". Но Хики всего 19 лет и за сборную он провел только два матча. Это будет риск.

Как оставить позади разочарования прошлого сезона?

Мало кто заметил, что одновременно с Виталием Миколенко зимой в "Эвертон" перешел правый фланговый защитник "Рейнджерса" Натан Паттерсон. Дело в том, что шотландец, в отличие от украинца, который заканчивал сезон игроком основного состава, так и не провел ни одного матча в англйской Премьер-лиге. Всего у Паттерсона за полсезона в активе только 45 минут кубковой игры с "Борэм Вуд" и одна неполная игра за молодежку. До апреля Паттерсон проигрывал конкуренцию Коулмэну и Кенни, затем выбил до конца сезона из-за травмы и операции.

Включение Паттерсона в заявку сборной Шотландии было неболшим сюрпризом, учитывая фактически шестимесячный простой. Но один из тренеров сборной Шотландии Стивен Нэйсмит верит, что 20-летний футболист успеет востановиться к игре с Украиной. Начиная с сентября прошлого Паттерсон наигрывался в качестве игрока основы, дважды он выходил в старте в товарищеских матчах с Польшей и Австрией в марте. Его конкурент – опытный, но несколько ограниченный 30-летний фулбек "Мотервелла" Стивен О'Доннелл.

На Евро-2020 сборной Шотландии удалось взять очки только в игре со сборной Англии. Во многом ничья с финалистом турнира (0:0) была достигнута благодаря качественным действиям в центре поля 20-летнего Билли Гилмора, признанного затем игроком матча.

Как и Паттерсон, Гилмор – это лицо новой Шотландии, способной играть в прогрессивный, континентальный футбол. Но и у Гилмора клубный сезон сильно не задался. Полузащитник "Челси" провел его в аренде в "Норвиче", последней и худшей по многим статистическим показателям команде АПЛ 2021/22.

Гилмор не выделялся в "Норвиче" и в некоторые отрезки сезона он даже был главным козлом отпущения у болельщиков "канареек". И дейтвительно физические данные Гилмора и него несколько расслабленный, неспешный стиль игры – это не то, что нужно было команде, которая вела борьбу за выживание.

В Шотландии поддерживают Гилмора и понимают его ценность для команды. "Я смотрю на его действия на тренировках и он просто топ. Он уверенно действует с мячом, он прекрасно справляется с давлением, способен играть в одно-два касания. За сборную он всегда играет на высшем уровне. У всех бывают непростые периоды в карьере. Это нормально для молодых футболистов, что они не всегда могут оправдывать ожидания. Мы должны помочь Билли и вернуть ему уверенность", – говорит Макгрегор, который будет действовать с Гилмором в центре поля. Связка Макгрегор – Гилмор стала основной в сборной Шотландии, что вынуждает Стива Кларка ставить центрхава "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактомини в центре обороны или даже оставлять его в запасе.

Кто будет забивать голы?

На Евро-2020 Шотландия за три матча наиграла по xG на почти четыре гола (3.92), но забила всего один. У "тартановой армии" нет забивного элитного нападающего, способного не то, чтобы забивать голы из ничего – хотя бы реализовыввать то, что создается.

Линдон Дайкс и Че Адамс родились в Австралии и Англии соотвественно, и были натурализованы шотландской футбольной ассоциацией уже на взрослом этапе их карьеры.

26-летний Дайкс, выступающий в клубе Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" – это классический таргетмен, игрок штрафной площадки. Но он никогда не был чрезмерно забивным, и ему всего лишь раз в клубной карьере удалось забить больше десяти голов за сезон в чемпионате.

Че Адамс, представляющий "Саутгемптон" – более универсальный игрок, прекрасно себя чувствующий в роли "второго нападающего". Он хорошо разганяет атаки, действует в подыгрыше, создает пространство для других футболистов, но голы никогда не были его отличительным качеством. Шотландия сильно зависима от рывков Джона Макгинна, энергичного хавбека "Астон Виллы", но 27-летнему уроженцу Глазго не всегда удается действовать за сборную так же эффективно, как за "Виллу".

В Шотландии понимают, что в матчах плей-офф все может определиться в деталях, поэтому особое внимание уделяется стандартам. Для этого в национальную команду был приглашен специалист по этому компоненту игры Остин Макфи, работающий со Стивен Джеррардом в "Астон Вилле".

Работа Макфи дает свои плоды. В последних шести матчах Шотландия забила четыре гола со стандартов, ранее был только один мяч в 20 играх. "Не хочется проигрывать матч из-за стандарта, и приятно, когда благодаря нему побеждаешь. – говорит Стив Кларк, – Стандарты очень важны. После Евро я заметил, что мы были не так уж плохи в при их защите, но не так удачны в атаке. Поэтому мы пригласили кое-кого, кто бы нам мог помочь. С помощью Остина наши действия при стандартах улучшились".

Игровой стиль?

Шотландия меняется. Устрашающие своим видом центрбеки, атлетичные центфорварды, прямолинейный стиль игры – все это остается в прошлом. Впервые за многие годы в составе "тартановой армии" больше техничных футболистов, чем физически жестких. Робертсон, Тирни, Макгинн, Адамс, Фрейзер, Мактомини утвердили себя в качестве видных футболистов английской Премьер-лиги, на подходе Гилмор и Паттерсон. Не случайно об этом поколении футболистов говорят о лучшем с 1998 года. Эта команда способна играть в энергичный, проактивный футбол, орентированный на владение.

Шотландии не всегда это удается. Можно вспомнить матч отбора с Фарерскими островами, когда победа была добыта только на 86-й минуте благодаря кроссу и добиванию. Но и были поединки с Израилем (3:2) и Данией (2:0), когда команда Стива Кларка показывала просто удивительное качество атакующего футбола.

Важным компонентом идентичности сборной Шотландии является ее характер и способность выгрызать победы в сложных матчах. Совсем не случайно команда Кларка завершила отбор шестью победами подряд, что и вывело ее в плей-офф.

Матч плей-офф Шотландия – Украине будет крайне необычным и эмоциональным. Но если опускаться до уровня спорта, то команда Стива Кларка это крепкий, организованный, неуступчивый соперник, обладающий некоторым футбольным талантом. Легко точно не будет.

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