Зинченко не смог сдержать слез, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции

Футболист сборной Украины Александр Зинченко посетил пресс-конференцию перед матчем против Шотландии.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за всю поддержку и оказанную украинскому народу помощь Шотландской футбольной ассоциации, их сборной, тренерскому штабу, футболистам. Я разговаривал с несколькими игроками сборной Шотландии. Очень благодарен им за поддержку. Настроение боевое. Каждый из игроков понимает происходящую в нашей стране ситуация. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на сто процентов, а на все двести.

Невозможно описать ощущение, если ты не переживаешь их. Происходящие сейчас в нашей стране вещи — это нечто, что невозможно описать. Поэтому мы должны остановить эту агрессию все вместе. Мы должны победить, потому что Украина – страна свободы, никогда не сдается. Возможно, многие страны не понимают, что сегодня это Украина, а завтра они могут быть. Поэтому мы должны быть объединены и вместе победить российскую агрессию.

Я вообще в жизни оружие в руках держал несколько раз. Я буду более полезен Украине, оставаясь в Англии, помогая с какими-то гуманитарными вещами, давая интервью или сочиняя в соцсетях. Я должен поделиться этим, показать правду о том, что сейчас происходит в Украине. В этом я согласен с тем, что сказал Андрей Шевченко.

У каждого из украинцев есть главная мечта остановить войну. Я разговаривал с разными людьми из разных стран, разговаривал с маленькими украинскими детьми. Они ничего не понимают, но говорят одно. Они мечтают о том, чтобы война кончилась. Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть мечта — поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время, потому что они этого заслуживают.

Я уверен, что за нами будет наблюдать вся Украина. Мы будем ощущать ее поддержку. Мы можем многое говорить, но нужно все доказывать на поле. Завтра мы попытаемся сделать наших людей счастливыми и гордыми", - заявил Зинченко.

Стоит также отметить, что отвечая на один из вопросов Александр не смог сдержать слез.