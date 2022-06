"Не называйте меня Золушкой", или Как продавец белья стал лучшим левым защитником мира

История Энди Робертсона началась в Казармах. Звучит, а?

Сейчас этот район на окраине Глазго именуется Мэрихилл, но старики продолжают называть его как раньше. Живут здесь в основном работяги и клерки - те, с кем жизнь редко бывает приветлива.

Отец Энди - Брайан по кличке Поп - отдал ей здоровье. Еще с молодости для работы или игры в футбол он вынужден надевать особый металлический корсет; у него поврежден позвоночник.

В дворовых играх между Казармами раньше принимали участие все - и даже двое профи; Чарли Николас и Джим Даффи выросли на районе и хорошо знали Попа.

Добро пожаловать в Мэрихилл. Фото - twitter.com/coffeedaftdad

Конечно, он гордится Робертсоном. В Шотландии давно беда с футболом - не только Денниса Лоу или Кенни Далглиша, но и Тома Бойда повторить некому. Энди - единственное светлое пятно.

Хотя дело и не только в этом.

***

После Казарм была школа Святого Ниниана в Гиффноке - примерно в 15 минутах на электричке от Глазго.

Сегодня форма Энди смотрит на вас со стен ее коридоров; одна - в цветах шотландской сборной, другая - красная футболка "Ливерпуля", в которой он проиграл финал Лиги чемпионов "Реалу".

1800 учеников школы Святого Ниниана тренируются на двух идеальных полях с искусственным покрытием - подарок звездного выпускника. Сам Энди играл на площадке, где газон заменял утрамбованный красный шлак.

Робертсон (с мячом) в школьной команде. Фото - St Ninian's High School

Джерри О’Нил, директор школы, вспоминает, что у Энди были неплохие отметки, особенно по английскому, но больше всего он любил мяч - мечтал играть за "Селтик".

За "Кельтов" болела вся его семья; родители регулярно приходили на матчи в клубной академии. Старик Поп однажды заплатил сыну 75 фунтов за дубль - так поощрял его бежать вперед. Но в 15 лет Энди отчислили.

Новый директор академии "Кельтов" посчитал его недостаточно крепким физически. Фукса удивило, что парень выдержал и это тоже:

Робертсон помнит старого учителя и порой созванивается. Также он приезжает на встречи с одноклассниками; здесь же, у Святого Ниниана, он встретил свою жену Рэйчел. Его связь с родными местами по-прежнему очень сильна - и за это его тут ставят в пример.

BBC Radio 5 live @stninianshigh talking FP Andy Robertson, football success in the school and build up to today’s game... #cmonScotland #ScotlandNationalTeam ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/YnblDcRbNx