"Не называйте меня Золушкой", или Как продавец белья стал лучшим левым защитником мира

История Энди Робертсона началась в Казармах. Звучит, а?

Сейчас этот район на окраине Глазго именуется Мэрихилл, но старики продолжают называть его как раньше. Живут здесь в основном работяги и клерки - те, с кем жизнь редко бывает приветлива.

Отец Энди - Брайан по кличке Поп - отдал ей здоровье. Еще с молодости для работы или игры в футбол он вынужден надевать особый металлический корсет; у него поврежден позвоночник.

В дворовых играх между Казармами раньше принимали участие все - и даже двое профи; Чарли Николас и Джим Даффи выросли на районе и хорошо знали Попа.

"Энди явно унаследовал решимость своего отца. У него отношение к жизни как у рабочего - просто засучить рукава и пахать, не забегая слишком далеко вперед. Его район в его ДНК", - говорит Даффи.

Добро пожаловать в Мэрихилл. Фото - twitter.com/coffeedaftdad

Конечно, он гордится Робертсоном. В Шотландии давно беда с футболом - не только Денниса Лоу или Кенни Далглиша, но и Тома Бойда повторить некому. Энди - единственное светлое пятно.

Хотя дело и не только в этом.

***

После Казарм была школа Святого Ниниана в Гиффноке - примерно в 15 минутах на электричке от Глазго.

Сегодня форма Энди смотрит на вас со стен ее коридоров; одна - в цветах шотландской сборной, другая - красная футболка "Ливерпуля", в которой он проиграл финал Лиги чемпионов "Реалу".

"Мы переполнены гордостью просто потому что знали его, не говоря уже о влиянии на его карьеру и жизнь", - рассказывает школьный физрук Джо Фукс. - Он был очень дерзким парнем. Не вредным, а, скорее, заводным. Он был источником веселья, куда мы бы не отправлялись - на футбол или экскурсию".

1800 учеников школы Святого Ниниана тренируются на двух идеальных полях с искусственным покрытием - подарок звездного выпускника. Сам Энди играл на площадке, где газон заменял утрамбованный красный шлак.

Робертсон (с мячом) в школьной команде. Фото - St Ninian's High School

Джерри О’Нил, директор школы, вспоминает, что у Энди были неплохие отметки, особенно по английскому, но больше всего он любил мяч - мечтал играть за "Селтик".

За "Кельтов" болела вся его семья; родители регулярно приходили на матчи в клубной академии. Старик Поп однажды заплатил сыну 75 фунтов за дубль - так поощрял его бежать вперед. Но в 15 лет Энди отчислили.

Новый директор академии "Кельтов" посчитал его недостаточно крепким физически. Фукса удивило, что парень выдержал и это тоже:

"Когда большинство ребят отчисляют в 13-15 лет у них начинают появляться другие интересы, и они думают: "Ах, ну вот и все". С Энди этого не произошло. Он сохранил веру, что у него все будет хорошо. Было трудно понять, как это произойдет, но он сделал это возможным".

Робертсон помнит старого учителя и порой созванивается. Также он приезжает на встречи с одноклассниками; здесь же, у Святого Ниниана, он встретил свою жену Рэйчел. Его связь с родными местами по-прежнему очень сильна - и за это его тут ставят в пример.

BBC Radio 5 live @stninianshigh talking FP Andy Robertson, football success in the school and build up to today’s game... #cmonScotland #ScotlandNationalTeam ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/YnblDcRbNx — St Ninian's PE & HWB (@stninianshighpe) June 14, 2021

Хотя, конечно, не только за это.

***

В 2012 году, когда Энди закончил школу, родители дали ему год на поиски клуба. В случае неудачи он обязан был поступить в колледж на филолога.

"Жизнь в этом возрасте - полная хрень без денег", - написала будущая звезда в Twitter, сопроводив пост хештэгом "нужна работа".

life at this age is rubbish with no money #needajob — Andy Robertson (@andrewrobertso5) August 18, 2012

Ну, была бы шея - ярмо найдется, так что вскоре Энди уже не имел свободной минуты. Он работал в колл-центре "Хэмпден-Парка"; обзванивал владельцев абонементов, договаривался насчет билетов, а еще помогал с организацией. Однажды юный и никому не известный Робертсон помог найти место и вручил программку травмированному Венсану Компани перед матчем Шотландия - Бельгия.

В другие дни Энди отправлялся на кассу в магазин Marks&Spencer в самом сердце Глазго; в черную пятницу также подрабатывал продавцом - и даже женского белья.

"На самом деле, это были всего лишь несколько смен. В магазине не хватало персонала, вот и отправили меня. Было несложно - ты просто говоришь какую-то чушь и надеешься, что тебе поверят", - Роббо просек фишку торговли быстрее, чем научился подавать идеальные угловые.

Хотя и над ними работал тоже. Если будни уходили на подработки, то в субботу и воскресенье Энди тренировался с "Куинз Парк" - любительским клубом из Глазго.

Робертсон (четвертый слева в нижнем ряду) в "Куинз Парк". Фото - queensparkfc.co.uk

Даже первый дивизион Шотландии слаб, а можете представить себе 4-й? Так вот, Робертсон начинал именно там. Ему очень повезло с тем, что летом 2012-го в трясину за долги отправили обанкроченных "Рейнджерс". Внимание к 4-му дивизиону повысилось до аномальных значений.

Энди в том году образцово отбегал за "Куинз Парк" 43 матча и забил 2 гола - и в итоге "Данди Юнайтед" на это клюнул.

Хотя, конечно, не только на это.

***

Джон Рэнкин - один из свидетелей того, как все происходило.

Ему было уже за 30, когда в "Данди" прибыл тощий пацан на левый фланг. Уже первый спарринг с "Унион Берлин" заставил ветерана задуматься:

"На 5-й минуте игры вингер немцев попытался его пройти, но Роббо был быстрее и оттер его корпусом. Затем это повторилось снова и снова. Ближе к концу матча, когда Энди продолжал отбирать мячи, я подумал - черт возьми, кого мы вообще подписали?"

Робертсон празднует первый гол в "Данди". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Williamson/SNS Group

В том сезоне Рэнкин взял на себя шефство над новичком, и это шло ему на пользу - паренек оказался исполнительный и смышленый. Он очень любил бегать вперед, и его надо было страховать - Джон брал это на себя.

Получалось хорошо - по итогам сезона "Данди" финишировал 4-м. Но не только исполнительность вытащила Роббо из 4-го дивизиона прямо в элиту. Было кое-что еще.

"Мы играли против "Мазервелла" в гостях в декабре 2014-го - одно из наших лучших выступлений. В тот день мы победили 4:0, но в момент, когда все происходило, счет был 3:0. После очередного рывка Энди я повернулся к нему и сказал, чтобы он никуда больше не бежал, до конца 8 минут и нам надо дождаться свистка. Раньше мы побеждали на "Фир Парк" 6:2, а закончили 6:6 - с "Мазервеллом" никогда не знаешь… Обычно Энди выполнял мои просьбы, но в тот раз Брайан Грэм отобрал мяч, отпасовал мне, и я услышал крик Энди уже с чужой половины: "Даааваааай!" Я отпасовал не глядя, а он чуть не порвал сетку ударом с левой. После игры я дал ему 5-6 раз по ребрам, но теперь вижу - это помогает ему в АПЛ. Бесстрашие - вот почему он забрался так высоко".

Хотя, конечно, не только поэтому.

***

Был еще скаут по имени Стэн Тернент - классический олдскул, намотавший сотни километров по проселочным дорогам и знакомый с каждым сельским стадионом от Шотландии и до Корнуолла.

20 декабря 2013-го он прибыл в Килмарнок, чтобы посмотреть Стюарта Армстронга - хавбека "Данди"; он сейчас основной в "Саутгемптоне".

Тернент работал на "Халл Сити", за который уже играли Хаддлстоун и Ливермор, и даже гол Армстронга не убедил опытного охотника за талантами начать переговоры. Вместо этого он позвонил тренеру Стиву Брюсу и заявил, что нашел нового "Билли Уизза":

"На синтетическом покрытии и ужасном дубаке он будто скользил по полю. Быстрый как молния. Левоногий, любящий играть с мячом, футболист от природы".

Тернент, Брюс и Фелан в "Халле". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Davy - EMPICS

Скаут был сражен наповал и попросил еще один матч, чтобы решить окончательно. Параллельно он поискал информацию о жизни Энди вне поля. Значит, закончил римо-католическую школу; работал на двух работах; отчислен из академии "Селтика", но не сдался; за год адаптировался к элите после любителей - что могло быть лучше?

Через неделю Робертсон отыграл еще один сильный матч против "Хиберниана" и его судьба была решена, пусть он сам этого и не знал.

"Если честно, я хихикнул, когда впервые увидел Роббо. Мы шли по тренировочному полю с его матерью. Я подумал, что мы подписали школьника и спросил у Стэна, уверен ли он. Он заверил, что все хорошо, а я ему доверял", - вспоминает Брюс.

Через три года "Ливерпуль" потратит 10 месяцев на изучение каждой детали игры Робертсона, привлечет целую аналитическую группу, но решение будет в точности как у Тернента. Олдскул рулит.

Да и не только в этом.

***

Ну, а Робертсон после "Халла" шел четко вперед и уже у всех на глазах.

Он вылетал из АПЛ и опять поднимался; блевал на первой тренировке в "Ливерпуле"; отвешивал подзатыльники Лео Месси и становился самым молодым капитаном на Евро-2020. Очень бурный взлет, и Роббо не нравится, когда его называют "волшебным":

"Знаю, что люди пытаются сделать комплимент, сравнивая меня с Золушкой. Я ценю их, но это неправда. Все дело в том, что я избавился от глупостей, чтобы достичь того, где нахожусь. Только Бог знает, сколько еще бегает маленьких энди робертсонов - детей, которые изо всех сил пытаются доказать, что их талант заслуживает внимания. Эти дети могут попросту сдаться, если поверят в сказку".

Энди твердо стоит ногами на земле и даже сегодня на тренировках продолжает, как выразился Милнер, "прессинговать все живое".

Он помнит, откуда вышел; понимает, в чем его сила, и прокачал ее тяжким трудом. Когда все расходятся, он остается на поле, чтобы побегать от ворот до ворот - ускорение начинается около центрального круга и достигает максимума на финише.

Кто бы не вышел сегодня играть правого защитника в сборной Украины, против Роббо ему придется сохранять концентрацию каждую секунду.

Впрочем, разве только ему одному?..