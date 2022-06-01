На матч Шотландия - Украина можно купить виртуальный билет. Все средства будут направлены на платформу UNITED24

Сегодня сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией важный матч плей-офф к Чемпионату мира 2022 года. И на эту игру можно будет купить виртуальный билет.

Украинская ассоциация футбола, билетный сервис TicketBox и компания VBET Ukraine выступили организаторами сбора средств от продажи виртуальных билетов. Все собранные средства будут перечислены на фандрейзинговую платформу UNITED24, являющуюся частью глобальной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.

Деньги будут направлены на одно из основных направлений инициативы – Восстановление Украины. Это, в частности: восстановление инфраструктуры городов, строительство мостов, дорог, водоканалов, теплоэлектростанций, школ, детских садов, университетов и т.д.

Каждый может внести свой вклад, приобретя виртуальный билет одной или нескольких категорий от 300 до 5000 грн, и получить эксклюзивные бонусы от партнеров сборной Украины.

Приобрести виртуальные билеты можно по ссылке.

Важно, что виртуальный билет не позволяет посетить матч.

Категории виртуальных билетов

5 уровень; стоимость – 300 ₴. Виртуальная копия уникального имиджевого макета билета на e-mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с благодарностью от игрока сборной Украины по футболу.

4 уровень; стоимость - 500₴. Виртуальная копия уникального имиджевого макета билета на e-mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу.

3 уровень; стоимость – 1 000 ₴. Виртуальная копия уникального имиджевого макета билета на e-mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу. Занесение твоего имени на специальный футбольный кубок, который презентуют на пресс-конференциях перед матчами сборной. Фото этого кубка с футболистами сборной.

2 уровень; стоимость – 3 000 ₴. Физическая копия уникального имиджевого макета билета, отправленная на почту (доставка оплачивается получателем), а также его электронная версия – на e mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу. Занесение твоего имени в специальный футбольный кубок, который презентуют на пресс-конференциях перед матчами сборной. Фото этого кубка с футболистами сборной.

1 уровень; стоимость – 5 000 ₴. Физическая копия уникального имиджевого макета билета, отправленная на почту (доставка оплачивается получателем), а также его электронная версия – на e mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу. Занесение твоего имени на специальный футбольный кубок, который презентуют на пресс-конференциях перед матчами сборной. Фото этого кубка с футболистами сборной. Право на участие в розыгрыше одной футболки сборной Украины с автографом, в которой игрок участвовал в матче.