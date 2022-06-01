Шотландия - Украина 1:3. В шаге от Мундиаля

Хорошо, что этот матч состоялся. И неважно, каким получился бы результат по истечении 90 или 120 минут. Футбол должен жить как в мирные времена, так и в военные, особенно, когда речь идет о борьбе за выход на Чемпионат мира. Разговоры о том, что Украине в нынешней ситуации можно дать путевку на Мундиаль досрочно были несправедливы. Нужно выходить и доказывать свою силу, несмотря ни на что. Потому хорошо, что данный матч состоялся.

Украина подходила к игре не в статусе фаворита. Выездные трибуны, которые были заряжены еще до начала поединка, в паре с серьезным простоем у большинства игроков сборной оптимизма не прибавляли. С другой стороны, главные свои победы "сине-желтые" добывали именно в статусе андердога или около того. Потому котировки букмекеров и мнения экспертов отходили на второй план. Украина не уступает шотландцам по набору футболистов, а любой простой всегда можно компенсировать характером. Что угодно можно компенсировать им в одном-единственном матче.

Как мы и прогнозировали в анонсе, Петраков доверился схеме 4-3-3. Автор правильно назвал сразу десять стартовых позиций из 11, и только выход Цыганкова на левом фланге атаки немного удивил. Аргументы в пользу решения главного тренера найти можно, однако яркую игру Мудрика в контрольных играх помнят все, и припомнили бы это Петракову в случае провала. Стив Кларк тоже выставил прогнозируемый состав. Да, появление 19-летнего Хики немного удивили, но нельзя сказать, что его главный и единственный конкурент О'Доннелл более качественный футболист. Опытный - да, но не без слабых сторон.

Некоторые эксперты опасались стартовой прыти шотландцев, коих вперед должны были погнать трибуны, однако ничего этого не было. Темп был невысоким, Украина больше владела мячом и в целом смотрелась более зрелой командой. А потому моменты у ворот Гордона случилась по делу. Сначала Цыганков ударом в касание завершал атаку правым флангом - спас кипер хозяев. После Ярмоленко мог открывать счет, оказавшись в центре штрафной без опеки. Снова Гордон на высоте. 2:0 по моментам - казалось, что такое расточительство соперник не простит.

Но нет, Украина продолжила вести игру и справедливо повела в счете. Шикарный дальний пас Малиновского нашел на чужой половине Ярмоленко. Капитан в одно касание мяч остановил, а после элегантно перекинул вратаря шотландцев. Ну ведь красиво - 1:0. Что шотландцы? Почти ничего. Пять ударов за тайм, ноль из них в створ. Преимущество Украины лишь в один гол - минимальный из возможных справедливых вариантов. Могло быть и больше.

Именно с этого и начался второй тайм. Снова атака правым флангом завершилась навесом Караваева в чужую штрафную. Там Яремчук продавил защитников соперника и нанес точный удар головой. Гол шотландцам в стиле шотландцев. Есть в этом что-то поэтичное. "Тартановая армия" оказалась в очень незавидном положении, поскольку игра первым номером - не их сильная сторона.

Все опасались того момента, когда Украина подсядет. Этого было не избежать, а потому очень хорошо, что к началу "часа икс" коллектив Петракова вел в два мяча. Шотландия прижала сильно, Кларк использовал несколько замен и перешел на новую схему, а потому опасность "перелома" начала витать в воздухе. Чего стоит только момент МакГина, когда британский футболист умудрился отвратительно пробить головой. Где-то взгрустнул Денис Лоу.

Концовка матча получилась немного адовой. Началось все с гола Макгрегора, который таки затолкал мяч в ворота после очередного навала хозяев. Шотландия продолжала давить, Украина огрызалась на контратаках. Этот нервный маятник сохранялся практически до конца, пока не случилась последняя атака "сине-желтых". Зинченко классно вырезал на Довбика, Артем со второй попытки (первую он ничтожно запорол) сделал счет 3:1. Это стало концом для "тартановой армии", далеко не столь грозной, как мы считали перед матчем.

Украина отправляется в Уэльс, где сыграет в финале отбора на Чемпионат мира. До Мундиаля остался шаг, а потому, Гарет Бэйл, жди.

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, полуфинал

1 июня, Глазго, Стадион "Хэмпден Парк"

Шотландия - Украина 1:3

Голы: Макгрегор 78 - Ярмоленко 33, Яремчук 49, Довбик 90+5

Шотландия: Гордон - Мактоминей, Хенли, Купер (Хенри 68) - Хики, Макгрегор, Гилмор (Армстронг 68), Робертсон - МакГин - Дайкс (Кристи 46), Адамс

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Сидорчук 90+4), Малиновский (Шапаренко 72), Зинченко - Ярмоленко (Зубков 78), Яремчук (Довбик 78), Цыганков (Мудрик 72)

Предупреждения: Дайкс 45, МакГин 59 - Яремчук 5, Малиновский 11, Шапаренко 84