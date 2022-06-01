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Шотландия - Украина 1:3. В шаге от Мундиаля

Чемпионат мира FIFA
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(6 голосов)

Половина дела сделана - Шотландия обыграна на выезде

Шотландия - Украина 1:3. В шаге от Мундиаля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорошо, что этот матч состоялся. И неважно, каким получился бы результат по истечении 90 или 120 минут. Футбол должен жить как в мирные времена, так и в военные, особенно, когда речь идет о борьбе за выход на Чемпионат мира. Разговоры о том, что Украине в нынешней ситуации можно дать путевку на Мундиаль досрочно были несправедливы. Нужно выходить и доказывать свою силу, несмотря ни на что. Потому хорошо, что данный матч состоялся.

Украина подходила к игре не в статусе фаворита. Выездные трибуны, которые были заряжены еще до начала поединка, в паре с серьезным простоем у большинства игроков сборной оптимизма не прибавляли. С другой стороны, главные свои победы "сине-желтые" добывали именно в статусе андердога или около того. Потому котировки букмекеров и мнения экспертов отходили на второй план. Украина не уступает шотландцам по набору футболистов, а любой простой всегда можно компенсировать характером. Что угодно можно компенсировать им в одном-единственном матче.

Как мы и прогнозировали в анонсе, Петраков доверился схеме 4-3-3. Автор правильно назвал сразу десять стартовых позиций из 11, и только выход Цыганкова на левом фланге атаки немного удивил. Аргументы в пользу решения главного тренера найти можно, однако яркую игру Мудрика в контрольных играх помнят все, и припомнили бы это Петракову в случае провала. Стив Кларк тоже выставил прогнозируемый состав. Да, появление 19-летнего Хики немного удивили, но нельзя сказать, что его главный и единственный конкурент О'Доннелл более качественный футболист. Опытный - да, но не без слабых сторон.

Некоторые эксперты опасались стартовой прыти шотландцев, коих вперед должны были погнать трибуны, однако ничего этого не было. Темп был невысоким, Украина больше владела мячом и в целом смотрелась более зрелой командой. А потому моменты у ворот Гордона случилась по делу. Сначала Цыганков ударом в касание завершал атаку правым флангом - спас кипер хозяев. После Ярмоленко мог открывать счет, оказавшись в центре штрафной без опеки. Снова Гордон на высоте. 2:0 по моментам - казалось, что такое расточительство соперник не простит.

Но нет, Украина продолжила вести игру и справедливо повела в счете. Шикарный дальний пас Малиновского нашел на чужой половине Ярмоленко. Капитан в одно касание мяч остановил, а после элегантно перекинул вратаря шотландцев. Ну ведь красиво - 1:0. Что шотландцы? Почти ничего. Пять ударов за тайм, ноль из них в створ. Преимущество Украины лишь в один гол - минимальный из возможных справедливых вариантов. Могло быть и больше.

Именно с этого и начался второй тайм. Снова атака правым флангом завершилась навесом Караваева в чужую штрафную. Там Яремчук продавил защитников соперника и нанес точный удар головой. Гол шотландцам в стиле шотландцев. Есть в этом что-то поэтичное. "Тартановая армия" оказалась в очень незавидном положении, поскольку игра первым номером - не их сильная сторона.

Все опасались того момента, когда Украина подсядет. Этого было не избежать, а потому очень хорошо, что к началу "часа икс" коллектив Петракова вел в два мяча. Шотландия прижала сильно, Кларк использовал несколько замен и перешел на новую схему, а потому опасность "перелома" начала витать в воздухе. Чего стоит только момент МакГина, когда британский футболист умудрился отвратительно пробить головой. Где-то взгрустнул Денис Лоу.

Концовка матча получилась немного адовой. Началось все с гола Макгрегора, который таки затолкал мяч в ворота после очередного навала хозяев. Шотландия продолжала давить, Украина огрызалась на контратаках. Этот нервный маятник сохранялся практически до конца, пока не случилась последняя атака "сине-желтых". Зинченко классно вырезал на Довбика, Артем со второй попытки (первую он ничтожно запорол) сделал счет 3:1. Это стало концом для "тартановой армии", далеко не столь грозной, как мы считали перед матчем.

Украина отправляется в Уэльс, где сыграет в финале отбора на Чемпионат мира. До Мундиаля остался шаг, а потому, Гарет Бэйл, жди.

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, полуфинал
1 июня, Глазго, Стадион "Хэмпден Парк"
Шотландия - Украина 1:3
Голы: Макгрегор 78 - Ярмоленко 33, Яремчук 49, Довбик 90+5
Шотландия: Гордон - Мактоминей, Хенли, Купер (Хенри 68) - Хики, Макгрегор, Гилмор (Армстронг 68), Робертсон - МакГин - Дайкс (Кристи 46), Адамс
Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Сидорчук 90+4), Малиновский (Шапаренко 72), Зинченко - Ярмоленко (Зубков 78), Яремчук (Довбик 78), Цыганков (Мудрик 72)
Предупреждения: Дайкс 45, МакГин 59 - Яремчук 5, Малиновский 11, Шапаренко 84

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Комментарии (60)
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Юрий Юрченко (Днепр)
02.06.2022 в 00:17
Довбику прощаем косяки за гол.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.06.2022 в 00:16
Мудрик ледацюга - не повертається в захист В атаці працює добре, а в захисті нульовий...
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
02.06.2022 в 00:16
Поздравляю!!! Красавчики!!! Должны были забивать больше, но и на том спасибо хлопци!
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0
0
Юрий Юрченко (Днепр)
02.06.2022 в 00:15
Уэльс, наверно, чуть получше Шотландии на сегодня.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.06.2022 в 00:12
все добре, але одне погано: чому Мудрик не повертався в захист? Наступний матч може провести на лавці...
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+1
0
Fens 2012 (Борислав)
02.06.2022 в 00:11
Бальзам на душу за последнее время. Нервы потрачены на положительные эмоции. УКРАИНА ВПЕРЁД!!!
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
02.06.2022 в 00:09
Всіх вітаю з перемогою нашої команди!Довбик трохи переляканий,ну то таке,виправиться)
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+1
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
02.06.2022 в 00:09
Дякуємо, хлопці!
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+1
0
avatar
фанат71 (калуш)
02.06.2022 в 00:06
Всіх з перемогою! Дякую нашим футболістам ,тренеру,зіграли добре,викладались на повну! Замітно як змінивсь Зіна Маліна,без понтів просто супер всі молодці! Так тримати!Слава Україні!
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+2
0
KadimXa (Харьков)
01.06.2022 в 23:59
А Мудрик точно украинец? Или папа из Бразилии?
Ответить
+4
-2
Консул (Новоград-Волинський)
01.06.2022 в 23:58
Дякуємо, хлопці ! З Уельсом буде важче, але віримо
Ответить
+6
0
Дон Купер (Хмельницький)
01.06.2022 в 23:57
Петраков розуміється на тренерській справі. Все було зроблено чітко. Цих шотландців ( при Кларку ) в них дома, в відповідальних матчах ніхто не обігрував. Ми круті, Слава Україні!
Ответить
+7
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 23:55
А що там Уельс, хто в темі? Сильніші за Шотландців?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:57
более кантопротивный
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0
-1
avatar
Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 00:04
Там Бейл и этим всё сказано. Надо гольфиста ломать, шо поделаешь.
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.06.2022 в 00:11
Якщо він буде так само грати як і в Реалі, то пофігу...)))
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
01.06.2022 в 23:53
Таки футбол скоттов тупой, как и прежде.
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:56
скоттобазза
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+1
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 00:00
+1
-1
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
01.06.2022 в 23:52
Молодцы ребята. Поздравляю всех. Ждём Уэльс
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
01.06.2022 в 23:51
Ще Юлій Цезар дав девіз: " Прийшов, побачив, переміг! "
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+5
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.06.2022 в 23:51
Дарма нас скотами лякали Так кваліфікація та "свіжість в ногах" дозволили вирвати ПЕРЕМОГУ! Дякуємо збірній за подарунок нашим захисникам! Залишилося зробити останній крок.... І тут питання чи вистачить сил на другий вирішальний матч.
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:51
для мудрика + 10 лямов, довбика - 5
Ответить
+4
-4
efim423 (odessa)
01.06.2022 в 23:50
я угадал счёт, но не угадал победителя , кто за границей выступает норм сыграли , а вот кто в нашем пердиве , так себе и это мягко сказано .
Ответить
0
-7
KorsarK (Київ)
01.06.2022 в 23:50
Хлопці молодці переграли Шотландців,вітаю всіх з перемогою.
Ответить
+6
0
Ol-g (Одесса)
01.06.2022 в 23:49
З перемогою! Слава Україні! Зараз орки почнуть більше стріляти. Але перемога нас надихне. Докладаємо ще більших зусиль для допомоги армії.
Ответить
+8
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
01.06.2022 в 23:49
Здається потрібно Мудрика в старті. Ярмолу не потрібно було замінювати, а так більше к Петракову немає питань
Ответить
+1
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 23:53
Ярмола підсів вкінці, він і так викладався весь матч, встигав і в атаці і в захисті. Свою справу зробив - все по ділу!
Ответить
+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.06.2022 в 23:56
Не обов'язково в старті. Його можна тримати як джокера на втомлених суперників, як сьогодні.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:58
+100500! замена по результату или по ходу игры
+1
0
Лекарь (село Дарница)
02.06.2022 в 00:07
Ярмолу замінили з прицілом на Вельс. Щоб не виснажився, не втрачав сили. А от заміна усієї атакувальної ланки мене налякала, відверто кажучи
Ответить
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
01.06.2022 в 23:49
Когда с Уэльсом и где?
Ответить
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 23:51
05.06 в них
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.06.2022 в 00:12
т.е. 5:6 - результат игры? устраивает!
0
0
efim423 (odessa)
01.06.2022 в 23:51
5 червня
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.06.2022 в 23:51
5 Кардіф
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
01.06.2022 в 23:51
5 червня на виїзді
Ответить
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
01.06.2022 в 23:58
Это не очень хорошо. Там у них Бейл и всё такое...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:59
обезьяну должен попов "выключить"
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
01.06.2022 в 23:46
Это был Футбол,ждем продолжения с Уэльсом...За игру и результат спасибо!
Ответить
+8
0
storm_ua (Николаев)
01.06.2022 в 23:45
А я говорил уже три года, Петраков наше все.....ура, спасибо тренер, спасибо команда. Ярмола гол красавец, слава Украине. З С У... З С У
Ответить
+13
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 23:45
Всіх з ПЕРЕМОГОЮ!!!!! Заслужено!!!! Молодці!!!! Непогана гра!!! Мудрик мудру передачу робив відразу після заміни на Артема, але Довбик є довбик ))))
Ответить
+10
0
gulfstream
01.06.2022 в 23:45
Всіх з поверненням футболу! Настрій Мудрика - бомба)
Ответить
+11
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 23:45
Молодці! Дякую
Ответить
+7
0
metall5291 (Kharkiv)
01.06.2022 в 23:45
Слава Богу. А ведь могли обыграть и без нервов.До 2-0 просто блестяще. Потом старые грабли. Но , повторюсь, Слава Богу.
Ответить
+4
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 23:46
Бущан наварив там ((
Ответить
+6
0
avatar
Drovko (Lviv)
01.06.2022 в 23:53
Причому як мінімум двічі, але першого разу пронесло
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.06.2022 в 23:45
Мали ховати шотландців раніше. Але і пропустити 2 мали тоже. Довбик щось деграднув, але закінчив як і з боснійцями. Ну от як в них це виходить, чортяки Нервів не вистачає. З перемогою. Чекаємо Уельс.
Ответить
+4
-1
KadimXa (Харьков)
01.06.2022 в 23:44
Та ты шо. С победой!
Ответить
+3
-1
avatar
Пришта Литин (Київ)
01.06.2022 в 23:44
Спасибо(дякую) за Подарок , Україна!!!
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:54
с днюхой - 2!
Ответить
+1
0
Петро Прутень (Львів)
01.06.2022 в 23:44
У - кра - ї - на!
Ответить
+8
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2022 в 23:43
Довбик --- шотландський привид. Вітаю з перемогою!
Ответить
+6
0
aleks68
01.06.2022 в 23:43
с победой
Ответить
+5
-1
Alex-696 (Немирів)
01.06.2022 в 23:43
Як завжди, з нервами, але перемога!!! Всіх з перемогою!!!
Ответить
+6
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
01.06.2022 в 23:43
Доооовбик!!!)Красені!Вітаю Україно!!!
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:43
довбик из трёх моментов таки выжал результат
Ответить
+6
-1
avatar
scorpius (Ck)
01.06.2022 в 23:42
Пол дела сделано. Всех с победой!! Довбик - кровопийца!
Ответить
+7
0
Лекарь (село Дарница)
01.06.2022 в 23:41
Важкий крок, але він є!
Ответить
+11
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:41
йес!!!
Ответить
+9
-1

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