Месси в сборной играет как Месси. Италия - Аргентина 0:3. ВИДЕО голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Италия – Аргентина – своеобразного Суперкубка мира среди сборных, ведь под эгидой ФИФА встречались чемпионы Европы и Южной Америки. На этот раз аргентинская атака оказалась значительно сильнее итальянской защиты. Месси снова был эффективным, хотя и не забивал. Лионель сначала организовал гол для Лаутаро Мартинеса, затем сам форвард Интера ассистировал Ди Марии, а на последних минутах Месси помог забить Дибале. 0:3 – первый в истории розыгрыш нового турнира завершился победой Аргентины.

Финалиссима

1 июня. Лондон. Стадион Уэмбли

Италия – Аргентина 0:3

Голы: Мартинес 28, Ди Мария 45+1, Дибала 90+4