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Месси в сборной играет как Месси. Италия - Аргентина 0:3. ВИДЕО голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Италия - Аргентина, 1 июня 2022, Финалиссима
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видеообзор матча Италия – Аргентина – своеобразного Суперкубка мира среди сборных, ведь под эгидой ФИФА встречались чемпионы Европы и Южной Америки. На этот раз аргентинская атака оказалась значительно сильнее итальянской защиты. Месси снова был эффективным, хотя и не забивал. Лионель сначала организовал гол для Лаутаро Мартинеса, затем сам форвард Интера ассистировал Ди Марии, а на последних минутах Месси помог забить Дибале. 0:3 – первый в истории розыгрыш нового турнира завершился победой Аргентины.
Финалиссима
1 июня. Лондон. Стадион Уэмбли
Италия – Аргентина 0:3
Голы: Мартинес 28, Ди Мария 45+1, Дибала 90+4
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