  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Вратарь сборной Шотландии - об 1:3 с Украиной: Мы сильно разочарованы
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь сборной Шотландии - об 1:3 с Украиной: Мы сильно разочарованы

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Крэйг Гордон раскритиковал игру своей команды

Вратарь сборной Шотландии - об 1:3 с Украиной: Мы сильно разочарованы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Шотландии Крэйг Гордон прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:3) в полуфинальном матче отбора на ЧМ-2022.

"Мы сильно разочарованы. Мы много работали, чтобы добраться до этого матча. Нам не удалось сыграть на своем привычном уровне, это надо признать.

Мы плохо сыграли. Когда пропускаешь, стараешься проанализировать пропущенные голы и понять, что можно было сделать лучше. Мы обязательно это сделаем", - приводит слова вратаря официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финальном матче отбора сборная Украины сыграет с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня, где и определится победитель, который отправится в Катар.

Читайте также"Украинцы долго тренировались". Автор единственного гола шотландцев высказался о поражении тартановых
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Крэйг Гордон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде