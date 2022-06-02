Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь сборной Шотландии - об 1:3 с Украиной: Мы сильно разочарованы
Крэйг Гордон раскритиковал игру своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Шотландии Крэйг Гордон прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:3) в полуфинальном матче отбора на ЧМ-2022.
"Мы сильно разочарованы. Мы много работали, чтобы добраться до этого матча. Нам не удалось сыграть на своем привычном уровне, это надо признать.
Мы плохо сыграли. Когда пропускаешь, стараешься проанализировать пропущенные голы и понять, что можно было сделать лучше. Мы обязательно это сделаем", - приводит слова вратаря официальный сайт УЕФА.
Напомним, в финальном матче отбора сборная Украины сыграет с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня, где и определится победитель, который отправится в Катар.
Популярное сейчас
- WhoScored: Ярмоленко - лучший игрок матча Шотландия - Украина. Бущан - худший среди украинцев
- Шотландия - Украина 1:3. В шаге от Мундиаля
- На Запорожье житель оккупированных территорий выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло" - ВИДЕО
- Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча квалификации на ЧМ-2022
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО