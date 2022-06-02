Вратарь сборной Шотландии - об 1:3 с Украиной: Мы сильно разочарованы

Голкипер сборной Шотландии Крэйг Гордон прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:3) в полуфинальном матче отбора на ЧМ-2022.

"Мы сильно разочарованы. Мы много работали, чтобы добраться до этого матча. Нам не удалось сыграть на своем привычном уровне, это надо признать.

Мы плохо сыграли. Когда пропускаешь, стараешься проанализировать пропущенные голы и понять, что можно было сделать лучше. Мы обязательно это сделаем", - приводит слова вратаря официальный сайт УЕФА.