  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Петраков выдал отличный матч – катализатором моментов Шотландии был Бущан. Аудиомнение #147
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков выдал отличный матч – катализатором моментов Шотландии был Бущан. Аудиомнение #147

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

И там еще параллельно Месси добывал второй трофей в футболке сборной…

Петраков выдал отличный матч – катализатором моментов Шотландии был Бущан. Аудиомнение #147

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Шотландией и Украиной, плюс еще совсем немного говорим о матче между Италией и Аргентиной. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеАлиев: Страна моя, Украина, с победой! Так мы и раз**бем этих русских, бл***

Объясняем, как Довбику удалось доказать, что Яремчук – великолепный форвард. Сравниваем Мудрика с Леау, хвалим защиту сборной Украины (!), жалеем Эндрю Робертсона. Магия "Хэмпден Парк", глубокая позиция Малиновского, прекрасные решения Петракова, не самая уверенная игра в исполнении Бущана и немного о том, что такое Финалиссима – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:58 – Шотландия – Украина;

18:04 – Италия – Аргентина;

21:34 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Лионель Месси Украина Аргентина Италия Джорджо Кьеллини Уэльс Шотландия Георгий Бущан Роман Яремчук Руслан Малиновский ЧМ-2022 Александр Петраков Чемпионат Мира-2022 Александр Зинченко Эндрю Робертсон Артем Довбик Каллум Макгрегор война с Россией Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Хэмпден Парк Подкасты UA-Футбол отбор на ЧМ-2022 Финалиссима
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде