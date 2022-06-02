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Петраков выдал отличный матч – катализатором моментов Шотландии был Бущан. Аудиомнение #147
И там еще параллельно Месси добывал второй трофей в футболке сборной…
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок между Шотландией и Украиной, плюс еще совсем немного говорим о матче между Италией и Аргентиной. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Объясняем, как Довбику удалось доказать, что Яремчук – великолепный форвард. Сравниваем Мудрика с Леау, хвалим защиту сборной Украины (!), жалеем Эндрю Робертсона. Магия "Хэмпден Парк", глубокая позиция Малиновского, прекрасные решения Петракова, не самая уверенная игра в исполнении Бущана и немного о том, что такое Финалиссима – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:58 – Шотландия – Украина;
18:04 – Италия – Аргентина;
21:34 – Не попадайте в офсайд!
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