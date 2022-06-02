Петраков выдал отличный матч – катализатором моментов Шотландии был Бущан. Аудиомнение #147

Обсуждаем поединок между Шотландией и Украиной, плюс еще совсем немного говорим о матче между Италией и Аргентиной. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Объясняем, как Довбику удалось доказать, что Яремчук – великолепный форвард. Сравниваем Мудрика с Леау, хвалим защиту сборной Украины (!), жалеем Эндрю Робертсона. Магия "Хэмпден Парк", глубокая позиция Малиновского, прекрасные решения Петракова, не самая уверенная игра в исполнении Бущана и немного о том, что такое Финалиссима – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:58 – Шотландия – Украина;

18:04 – Италия – Аргентина;

21:34 – Не попадайте в офсайд!