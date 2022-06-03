"Зинченко руководил этим шоу". Легенда Шотландии поражен игрой украинца

Легендарный полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс похвалил украинца Александра Зинченко за игру против Шотландии в квалификации на ЧМ-2022.

"Сборная Шотландии недостаточно хорошо контролировала мяч. Мы не могли сделать этого в заключительной стадии атак, не могли удержать мяч на чужой половине поля.

Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда, а мы – нет. Особенно в первом тайме.