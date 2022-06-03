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"Зинченко руководил этим шоу". Легенда Шотландии поражен игрой украинца
Грэм Сунесс рассыпался в комплиментах Зинченко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс похвалил украинца Александра Зинченко за игру против Шотландии в квалификации на ЧМ-2022.
"Сборная Шотландии недостаточно хорошо контролировала мяч. Мы не могли сделать этого в заключительной стадии атак, не могли удержать мяч на чужой половине поля.
Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда, а мы – нет. Особенно в первом тайме.
Зинченко руководил этим шоу. Не думаю, что это стало сюрпризом. В "Манчестер Сити" он действует на позиции между левым защитником и центральным хавбеком, и он очень хороший игрок. Он был катализатором контроля мяча, возвращался назад, отдавал разрезные передачи. Он играл как опытный полузащитник", - цитирует Сунесса Football Daily.
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