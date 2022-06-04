Уэльс - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022

Перед игрой Шотландия - Украина неоднократно поднимался вопрос о важности победы. Победили. Но это не конец пути, а лишь половина дела. Впереди еще один матч, куда более важный матч. Для первого с 2006-го года выхода на Чемпионат мира на выезде придется обыграть Уэльс. Очень непростой Уэльс, который неплохо показал себя на двух последних Евро и имеет в своем составе несколько ярких звезд.

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Правда Украину это не должно пугать. Победа против Шотландии показала, что Александр Петраков свое дело знает, а мотивации у отечественных футболистов хватает. Нужно побеждать. Сейчас всем эта победа необходима.

Смотрите матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в воскресенье, пятого июня. Начало игры в 19:00. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Уэльс - Украина на UA-Футбол >>