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Уэльс - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Важнейшая игра

Уэльс - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Перед игрой Шотландия - Украина неоднократно поднимался вопрос о важности победы. Победили. Но это не конец пути, а лишь половина дела. Впереди еще один матч, куда более важный матч. Для первого с 2006-го года выхода на Чемпионат мира на выезде придется обыграть Уэльс. Очень непростой Уэльс, который неплохо показал себя на двух последних Евро и имеет в своем составе несколько ярких звезд.

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Правда Украину это не должно пугать. Победа против Шотландии показала, что Александр Петраков свое дело знает, а мотивации у отечественных футболистов хватает. Нужно побеждать. Сейчас всем эта победа необходима.

Смотрите матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в воскресенье, пятого июня. Начало игры в 19:00. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Уэльс - Украина на UA-Футбол >>

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
04.06.2022 в 12:01
Чому б не зробити трансляцію такого важливого матчу по загальнодоступних каналах, хоча б на трк "Україна". Ой, та по ньому Зе-марафон проходить. От так і маємо.
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Dadida (Днепр)
04.06.2022 в 11:57
Де дивитись за кордоном? Усі ці сервіси не працюють(
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