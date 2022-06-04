Гарет 2.0. В сборной Уэльса растет новая звезда, которой респектируют Бекхэм и Кин

Гарет Бэйл не молодеет. В то же время 32-летний вингер остается примадонной своей сборной. В какой бы форме в клубе ни находился пятикратный победитель Лиги чемпионов, он все равно котируется выше партнеров по национальной команде.

Да, потому что это Гаррет — человек, который сделал немало для скромного Уэльса. Исполнителя справедливо уничтожали из-за непрофессионализма в Мадриде, однако никто не бросит камень в его сторону, когда речь идет о национальных цветах.

Впрочем, команда стоит на пороге логических перемен и постепенно появляются новые лица. Если и говорить о возможном преемнике Бэйла, то наиболее очевидным является Бреннан Джонсон — главная надежда среди подрастающего поколения "драконов". Рассказываем, кто это.

Пошел по пути отца и стал одним из лучших в лиге

Фамилия Джонсон - не последняя в истории "Ноттингем Форест". Дэвид Джонсон, отец парня, в свое время не понадобился "Манчестер Юнайтед" и в начале нулевых достаточно успешно защищал цвета "лесников". Будучи добротным нападающим, он едва не вытащил клуб из трясины Лиги 1 (29 голов в сезоне 2002/03) и дорос до статуса локальной легенды.

Надо сказать, что Бреннан спокойно справился с бременем своего происхождения и, несмотря на молодой возраст (в конце мая ему исполнился 21), полностью переплюнул достижение Джонсона-старшего.

Дэвид Джонсон, фото - Getty Images

Воспитанник "красных" планомерно развивает карьеру и пока может похвастаться большим перечнем добродетелей. Во-первых, универсальностью – плеймейкер не ограничен в действиях и при необходимости отработает по всему фронту атаки. Это продемонстрировал нынешний розыгрыш Чемпионшипа - Стив Купер, главный тренер "Ноттингема", пробовал футболиста на позиции "десятки", центрфорварда, на обоих флангах полузащиты и даже в качестве центрхава. Такая многогранность не осталась незамеченной, чем породила сравнение с Бэйлом (не забывайте, что, прежде чем стать звездой, Гаррет вообще был левым защитником "Тоттенхэма").

Во-вторых, Бреннан не боится ответственности и оказывает прямое влияние на результат. Он пластичен, атлетичен и быстр (частично помогли ямайские гены), благодаря чему представляет серьезную угрозу для соперника. Как итог, в кампании 2021/22 валлиец принял участие в 53 встречах, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач. Часть из них – сверхважные: Джонсон и спасал (против "Дерби Каунти 1:1), и закладывал фундамент победы (против "Блэкпула" 2:1), и сам ее приносил (против "Халла" 2:1). Апофеозом, где атакующий полузащитник показал себя безоговорочным лидером, стал плей-офф Чемпионшипа — Бреннан отметился в обоих поединках против "Шеффилд Юнайтед", а также не промахнулся в серии послематчевых пенальти.

В-третьих, следует выделить профессионализм и холодную голову. Стремительный прогресс исполнителя произвел фурор, привлек внимание газетчиков и селебрити. Дошло до того, что Бреннана похвалил Дэвид Бекхэм, который дружил с Джонсоном-старшим в "Манчестер Юнайтед": "Великолепное выступление. Какой момент. Молодец, друг".

Фото - Getty Images

Свою оценку дал другой легендарный манкунианец - Рой Кин: "Он талантливый парень. Без сомнения, многие клубы смотрят на него, и мы посмотрим, сможет ли "Форест" благодаря ему удержаться. Будет любопытно проанализировать, каким он будет против более сильной команды. У Джонсона хороший темп и он хитер. У него есть пас и он действительно талантлив".

Общую картину дополнили звание лучшего молодого игрока года в Чемпионшипе и выход "Ноттингем Форест" в АПЛ. После такого у многих может поехать крыша от славы, однако Джонсон стойко держится и своим видом излучает скромность. Здесь нужно поблагодарить отца, который дает правильные советы: ни в коем случае не форсировать события и без устали работать. Не без его рекомендации Бреннан провел сезон 2020/21 в Лиге 1, где получил ценный опыт в футболке "Линкольн Сити" (48 матчей, 13 голов, 14 результативных передач).

Майкл Эплтон, тогдашний наставник команды, сразу убедился в потенциале арендованного новичка:

"Им легко восхищаться, очень легок. В Премьер-лиге вы скоро обратите на него внимание. Джонсон хорошо зарекомендовал себя в составе "Форест" и идет только в одном направлении. Когда Бреннан получает мяч, он смотрит, как пойти вперед. Он никогда не теряет концентрации. Сейчас многие молодые игроки хотят, чтобы мяч был в ногах – недостаточно готовы работать позади, но Бреннан готов сделать это, что мне понравилось. Кажется, я заиграл Бреннана на шести позициях. Он просто справился с этим, и ему было очень удобно".

Как видите, парень сделал сознательный шаг назад, зато теперь пожинает плоды. В нем удачно сбалансированы три вещи: талант, трудолюбие и трезвая оценка ситуации. Такие люди идут далеко.

Является лакомым кусочком на трансферном рынке

Неудивительно, что победы, продемонстрированные Джонсоном, превратили его в вожделенную цель. Он еще зимой мог перебраться в АПЛ, однако "Ноттингем", набравший ход в Чемпионшипе, отклонил четыре предложения "Брентфорда". В итоге терпение "лесников", пожертвовавших 18 миллионами фунтов стерлингов, окупилось на 100 процентов - клуб вышел в элитный дивизион впервые за 23 года.

Компанию "Брентфорду" составили "Лидс", "Ньюкасл", "Лестер" и "Вильярреал", а с приходом лета в поклонники футболиста записались "Тоттенхэм", "Арсенал", "Эвертон" и "Наполи". СМИ пишут как о предметном интересе, так и возможности реального трансфера (за перипетиями активно следит тот же Эдди Хау).

Вот как описал ажиотаж вокруг Бреннана Роб Пейдж, главный тренер Уэльса:

"Бреннан – это будущее валлийского футбола. Я думаю, что он достоин шестерки Премьер-лиги. Он показал потенциал и возможности. Я видел это в нем в течение длительного времени, и было интересно наблюдать за его развитием. Я думаю, что команды, проявившие к нему интерес в январе, сейчас кусают локти. В январе поднялся большой шум, однако Джонсона это совсем не смущало. Он не развалился под таким давлением. Ему это понравилось и он еще раз перешел на другой уровень. Он мог бы погнаться за деньгами и повысить зарплату в четыре раза, если не больше. Но для него дело не в этом и так приятно видеть, как молодые ребята хотят играть и выигрывать трофеи. Его развитие продолжается, оно получило свой шанс – и мы также выигрываем от этого".

Действующий контракт исполнителя с "Ноттингемом" действует до 2023 года и, вероятно, будет продлен. Проблема почти решена, ведь последняя весомая преграда исчезла - "Форест" повысился в классе, чем удовлетворил срочные амбиции Бреннана. Все идет к тому, что он не будет делать резкие карьерные движения и попытается помочь "красным" зацепиться за прописку в АПЛ.

По другому сценарию на "Сити Граунд" будут торговаться: ориентировочный ценник Джонсона составляет 20-25 миллионов фунтов стерлингов и буде подниматься.

В него верят в сборной

Будучи уроженцем Ноттингема, Бреннан вызывался в молодежную сборную Англии (где, кстати, пересекся со Стивом Купером – нынешним тренером "лесников"). Однако финальный выбор был сделан в пользу Вельса (вся семья по материнской линии — валлийцы), о чем игрок нисколько не сожалеет. Он быстро преодолел молодежный уровень и в 19 лет дебютировал в первой команде – в ноябре 2020-го Роб Пейдж выпустил нападающего в товарняке против США.

На сегодняшний день Джонсон появился в 9 поединках (из которых 5 — официальные) и суммарно провел 313 минут. Да, это немного, но Пейдж в ближайшей перспективе даст больше игрового времени.

Об этом коуч сказал в конце мая, перед началом нового цикла Лиги наций: "Я собираюсь использовать матчи Лиги наций как инструмент, чтобы дать возможность Бреннану Джонсону показать себя перед лучшими игроками и лучшими командами".

В проигранном матче с Польшей (1:2) Бреннан оказался вне заявки - как и Гаррет Бэйл, Аарон Рэмзи, Бен Дэвис и Джо Аллен. Причина – необходимый отдых после финала Чемпионшипа.

Сомневаемся, что Пейдж бросит Джонсона в бой против Украины – на кону стоит путевка в Катар. Но за юношей виднеется хорошее будущее – он потихоньку привыкает в сборной, задействовался в нескольких амплуа и недавно принес первые дивиденды. В апрельской встрече с Чехией он оформил ассист, чем спас "драконов" от поражения. Готовы поспорить, вы еще услышите фамилию этого парня.