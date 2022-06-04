Уэльс – Украина. АУДИО онлайн трансляция финального матча квалификации на ЧМ-2022

Журналисты UA-Футбол прокомментируют финальный поединок отбора на Мундиаль в Катаре между сборными Уэльс и Украины.

Матч с Шотландией – уже в прошлом. Теперь у "сине-желтых" впереди действительно чуть ли не самый важный поединок в истории. На кону путевка на чемпионат мира! Бэйл, Рэмзи и компания будут активно мешать команде Петракова забрать себе заветный билет, но в тяжелый для всей Украины момент подопечные Александра Васильевича не имеют права подвести своих соотечественников. На этот раз не задаем никаких вопросов – потому что все они риторические. Україно, до перемоги!

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 5 июня – в 18:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский