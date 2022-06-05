Бэйл закончил самую спортивную школу Уэльса. Его друзья выигрывали Кубок шести наций и Тур де Франс

Физрук Гвин Моррис работает в Уитчерч почти тридцать лет.

Он давно школьная легенда, но о пенсии даже не думает. Ему по-прежнему интересно, чем все продолжится:

"Я правда не знаю, чего еще ждать. Это невероятно. Это в стратосфере спортивных достижений".

В его маленьком кабинете сувениры от звезд, а в Зале спортивной славы Уитчерча - футболки десятков выпускников, представлявших Уэльс на международных соревнованиях.

И нет, это не ДЮСШ или какое-то частное заведение, а обычная средняя школа на севере Кардиффа. Единственное отличие Уитчерча от соседей - она крупнее; здесь учатся аж 2400 учеников от 11 до 18 лет. Из-за этого школе хронически не хватает денег, но спорт стоит особняком.

Гвин Моррис в Зале славы Витчерча, 2016 год. Фото: walesonline.co.uk/ автор: Peter Bolter

С ним очень помогают выпускники. Теперь тут 2 больших поля для регби, 10 всепогодных футбольных полей, крытый бассейн - в общем, все, о чем мистер Моррис мог мечтать, когда брался за работу в начале 90-х.

***

Экскурсии по Залу славы уже давно стали для него обыденностью.

Первым делом, Моррис останавливается у стенда с ярко-желтой майкой. Ее сюда привез в 2018 году выпускник, который, по словам физрука, имел все шансы на академическую карьеру:

"Из всех чемпионов он наилучше справился с А-level. Ему предлагали поступить в университет, были все шансы, но он предпочел любимое дело".

Герайнт Томас на детских соревнованиях. Фото: walesonline.co.uk/ автор: Debbie Wharton

Вообще главная специализация Уитчерча - регби, но у этого парня было мало шансов в толкотне против огромных одноклассников. На матчах он только подавал мячи и сидел сбоку рядом с учителем и такими же "дрыщами".

Морриса позабавило, что в автобиографии победитель Тур де Франс поблагодарил его за "неучастие в регбийных баталиях":

"Правда в том, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не собирался его брать, а он ни разу в жизни не собирался выходить на поле".

Вместо этого парень занимался велоспортом. Уже в 10 лет он присоединился к команде Maindy Flyers; затем побеждал на детских национальных турнирах в 14 и 16 лет; сразу после окончания школы в 2004-м выиграл чемпионат Европы по велотреку U-23.

С таким талантом будущее было обеспечено. В 2007 году Герайнт Томас заключил первый в жизни профессиональный контракт, а уже через год привез золото с Олимпиады в Пекине.

Кардифф поздравляет Томаса с победой на Тур де Франс. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Huw Fairclough

Затем было еще одно золото в Лондоне, переход в шоссейные гонки, многолетняя выдающаяся работа во благо Криса Фрума и, наконец, победа в личном зачете Тур де Франс-2018 - то, что раньше не удавалось ни одному валлийцу. В честь триумфа городские власти установили перед домом Томаса символический "золотой" почтовый ящик. Сам же чемпион привез победную майку в родной Уитчерч, где вручил старому учителю.

***

Мистер Моррис идет дальше. Теперь позади него овальный регбийный матч с подписью - его привез парень, примерно вдвое крупнее Томаса.

Дело было в 2013 году, он был капитаном объединенной сборной британских и ирландских Львов в матче с грозными All Blacks - почти непобедимой команды Новой Зеландии. Европейцы тогда победили Маори впервые с 1997-го, и воспитанник Уитчерча купался в лучах славы.

Уорбертон празднует победу над австралийцами, 2013 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cameron Spencer

Он хорошо знал Томаса - велосипедист был на год старше и тоже не вылезал со школьного стадиона. Большой парень предпочитал футбол и регби - получается, играл то центрального защитника, то принимающего.

"Я был неплох в футболе, но недостаточно силен, чтобы зарабатывать этим на жизнь. Когда мне было 14, я проходил просмотр в "Кардиффе" и тогда это понял. Регби - это был мой главный шанс".

Сэм Уорбертон рос как на дрожжах и, по воспоминаниям одноклассников, уже в 16 лет выглядел как глыба и соревновался со взрослыми.

Его профессиональная карьера началась в 18 лет в "Гламорган Уондерерс"; через три года он перебрался в главный клуб страны "Кардифф Блюз" и дебютировал в сборной; еще через два - стал вторым самым молодым капитаном в истории валлийской дружины. Неплохой рост, да?

В 2012 и 2013 годах Уорбертон приводил Уэльс к победам на Кубках шести наций; уже в 2015-м побил рекорд Райана Джонса по матчам за валлийскую сборную. А в 2017-м шокировал новостью о завершении карьеры.

Сэм Уорбертон и Гарет Бэйл перед окончанием школы. Фото: mirror.co.uk/ автор: Huw Evans

Сэму едва исполнилось 29, когда его позвоночник превратился в развалину. Он ушел из спорта, чтобы не доживать остаток жизни в кресле; поселился с женой и тремя детьми неподалеку от Уитчерча, иногда заглядывает и даже руководит тренировками!

"Всегда приятно знать, что наши лучшие выпускники не забыли, откуда вышли. Что они не только выдающиеся спортсмены, но и отличные люди. Они приходят, чтобы вдохновить новое поколение. Когда Сэм у нас, я вижу, как ребята стараются".

***

Чуть поодаль, в сторонке, висит на стене футболка мадридского "Реала" - пожалуй, самый "зафотографированный" экспонат из всех.

Моррис подходит к нему не спеша - чувствуется, что хочет рассказать больше:

"После финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" дети всех классов хором просили меня, чтобы я позвонил и попросил эту футболку, но мне было как-то неудобно. В итоге он сам меня набрал и сказал, что заедет. Даже учителя были на седьмом небе от счастья".

Футболка Бэйла в Зале славы Уитчерча. Фото - careers-in-sport.co.uk

Конечно, речь о Гарете Бэйле - наверное, главной футбольной звезде Уэльса со времен "Ласкового" Джона Чарльза.

Они с Уорбертоном учились в одном классе; Гарет порой участвовал в регбийных матчах, а Сэм постоянно цементировал оборону их футбольной команды, которая однажды взяла третье место на национальном уровне.

Вторая главная звезда их класса Лиам Палмер так и не пробился в профи; Крис Бодди работает управляющим отеля; Джо Джонс - учителем географии; Ричард Тэйтум тренирует юных футболистов в Нью-Йорке, а Крис Холкомб - профессиональный регбийный клуб в Сиднее. Плюс еще был Джейми Кларк - лучший друг Гарета, который одно время даже помогал ему в Мадриде.

"Я помню, как порвал перчатки на тренировке накануне матча, и Гарет за несколько часов раздобыл мне новые, Nike. Именно таким парнем он был - он делал что угодно для команды. Он не нес себя высоко и всегда возвращался в оборону, много раз спасая мою шкуру", - смеется Холкомб.

Бэйл, Уорбертон и остальная команда Уитчерча по мини-футболу. Фото: walesonline.co.uk/ автор: Peter Bolter

Их банда почти в полном составе собралась на свадьбе Гарета в 2016 году. Папарацци не теряли время и выпытали многое о детстве звезды футбола.

Палмер вспомнил, что Бэйл рос очень быстро, мышцы за ним не поспевали, и в 16-17 лет он тяжело работал, чтобы их подкачать. Джонс смеется, что их главной тактикой было "отдай мяч Гарету", а еще иронизирует над деньгами Флорентино Переса:

"Как учитель географии я вам скажу, что 105 млн евро - это больше годового бюджета некоторых стран мира".

Тэйтум утверждает, что в команде удивились не быстрому взлету Бэйла, а тому, что поначалу его использовали в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме" как левого защитника, хотя "он с детства был прирожденным бомбардиром".

Физрук Моррис все это подтверждает и улыбается - на уроках он всячески притормаживал Бэйла, чтобы матчи получались хоть немного конкурентными:

"Иногда я запрещал Гарету играть левой ногой, иногда - делать больше одного касания. Во-первых, так сохранялась интрига, а во-вторых, он работал над слабыми местами. Когда у теннисиста отличный форхенд, ему нагружают бэкхенд, не так ли?"

Самый знаменитый гол Бэйла. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill Ltd

***

Сегодня в Уитчерче шумно, как и прежде - 2400 подростков это вам не шутка.

Журналисты регулярно заглядывают в Зал славы, но и на стадион тоже - присматриваются к новому поколению. Школу знают даже на уровне Парламента!

"Я не понимаю, что они добавляют в воду, но уверен, что мы все не отказались бы ее выпить", - шутил Дэвид Кэмерон будучи премьер-министром.

У Гвина Морриса на этот счет более приземленное мнение - увы, дело тут не в воде:

"Чтобы выбраться на самый верх нужно больше, чем просто талант. Надо еще решимость, самоотверженность и самопожертвование. Томас, Уорбертон и Бэйл имели все это. По правде, они очень многим пожертвовали ради успеха в спорте".

Пока он это говорил корреспондентке Walesonline, урок закончился, и дети начали расходиться. Все, кроме троих - они остались, чтобы дальше отрабатывать пенальти.

Моррис тоже приостановился и наблюдал. Он не провидец, а только школьный учитель физкультуры, но он точно знал одно - именно так начинали парни, чьи фотографии выставлены сегодня в Зале славы средней школы Уитчерч.