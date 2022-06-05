Воспитатель драконов. Роберт Пейдж и Уэльс настроены играть против Украины и всего мира

После первого и единственного участия сборной Уэльса в Чемпионате Мира прошло уже 64 года. Такой продолжительный перерыв в истории футбола переживали лишь Куба и Индонезия. Эти две продолжат ждать, поскольку в последние десятки лет весьма далеки от Мундиаля. А вот валлийцы сейчас на расстоянии одного матча от мечты, как говорит их наставник Роберт Пейдж. И не собираются входить в положение Украины. Даже наоборот. "Уэльс против всего мира", - заголовок в Guardian настраивает на борьбу.

В стиле Англии

Отборочные турниры на Чемпионаты Мира в истории Уэльса можно охарактеризовать двумя качествами. Лузерскими в "лучших" традициях соседней Англии. И скандальными, необычными. С ними постоянно были связаны странные истории. Забыть паспорт на пути в аэропорт перед решающим матчем Отбора стало ну просто традицией сборной. В 1981-ом году игрок сборной Мики Томас появился на обложке таблоида с маской шимпанзе, а клоунов из себя в тот вечер сделала вся сборная. Упустив 2:0 против Исландии.

В сущности, на ЧМ-1958 она также не вышла. Её выручила... война. Жеребьёвка в Азиатско-африканской зоне предоставляла Израилю лишь соперников из мусульманских стран, отказывавшихся играть против него из-за Суэцкого кризиса. ФИФА посчиталa, что выходить на Мундиаль без единого отыгранного матча несправедливо и придумал дополнительный плей-офф с командой из зоны УЕФА. Причем поначалу соперником была назначена Бельгия, но она отказалась. А Уэльс согласился.

На самом том ЧМ он запомнился. Тем, что именно против него в четвертьфинале (1:0) свой первый гол на Чемпионатах Мира за сборную Бразилии забил 17-летний Пеле. Тот гол Король называл важнейшим в своей карьере. Но стоило ли такой памяти как минимум 64-летнее ожидание?

Кстати, интересно, что часто последний шанс на выход у "драконов" отбирали сборные бывшего соцлагеря. Решающие поражения от Польши, Румынии, матч между СССР и Чехословакией в 1981-ом с удобной для обеих ничьей, который валлийцы до сих пор считают договорняком...

Впрочем, в последние годы их шанс прервать 64-летнюю серию неуклонно повышается. В 2016-ом году они вышли на свой первый Евро в истории, а там пробились в полуфинал. В 2021-ом, уже с нынешним тренером Робом Пейджем, вышли на второй, остановившись в итоге в 1/8 финала. Поражение в борьбе за выход на ЧМ-2018 от Ирландии уже считалось сенсацией. Они стучатся в дверь, и сборной Украины придётся хорошенько подпереть её.

Свой человек на проклятом посту

Пост тренера сборной Уэльса в последние годы кажется чуть ли не проклятым. Крис Коулмэн даже после полуфинала Евро не нашёл лучшую работу, чем в Китае и греческом середняке. Гэри Спид покончил с собой, Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою подругу и её сестру. Последний до сих пор остаётся официально главным тренером, но его дело тянется уже более полутора лет, заседания постоянно переносятся и в жизни сборной он участия не принимает. Пейдж замещает его и также в подвешенном состоянии.

В сборную Роб пришёл из молодёжной и юношеских. Сборную U-16 он впервые за 66 лет привёл к единоличной победе в Victory Shield - турнире для британских сборных. Повторив это достижение через год. В главной сборной вначале стал помощником Гиггза, отвечая за организацию обороны и изучение соперника. Именно улучшение обороны при Пейдже особенно отмечают.

Его хайлайты как игрока - сезона в АПЛ с "Уотфордом" и 41 матч в сборной, в том числе с капитанской повязкой, но без крупного турнира. Но как тренер он уже вошёл в историю Уэльса. И хочет укрепить свой исторический статус.

Он приходил практически в таком же авральном режиме, как и Александр Петраков. Также из сборных с возрастным ограничением. Также практически без опыта работы главным в клубах, кроме Третьего английского дивизиона. Приходил как временный, пока ситуацию разрулят. И в разгар кампании, которую уже считали проваленной. Он был назначен за 12 дней до решающих официальных матчей Лиги Наций. Что не помешало переиграть Ирландию и Финляндию и выиграть группу. А это уже практически обеспечило место в нынешнем плей-офф.

В 2021-ом году в Отборе на ЧМ было занято второе место перед сильной Чехией. На Евро добыты четыре очка в группе с Италией, Швейцарией и Турцией и лишь в 1/8 состоялось 0:4 от Дании. Да и в 2022-ом, можно сказать, путь продолжается. В первом раунде плей-офф пройдена сильная Австрия, даже игрой в Лиге Наций против Польши вторым составом три дня назад Пейдж остался очень доволен. "Если проигрывать, то так". Ну а дома Уэльс никому не проигрывал с 2018-го года, уже 18 матчей.

Лидер и наставник молодёжи

На самом деле ничего сверхъестественного Пейдж не делает. Когда пришел - заявлял, что не собирается ничего менять, а лишь надсмотрщик и на расстоянии "одного телефонного звонка от Гиггза". После Евро перешел на схему с тремя центральными защитниками (3-5-2). Его латерали активно идут вперед, в центре атаки как минимум одна "фальшивая девятка" (обычно Гарет Бейл).

Он старается играть быстро и высоко прессинговать. Но большей частью выходит прагматичный футбол без особого желания владеть мячом. 24 процента владения против Бельгии, 34 - против Австрии, 45 - против Польши. Он просто пытается построить организованную боевитую команду, добавив к ней флер, изобретательность Бейла и Аарона Рэмзи. Этих двоих он оберегает, постоянно ждет, ставит в состав, даже когда они не играют в своих клубах.

Он очень активно задействует молодежь из своих юношеских сборных. Молодые игроки его обожают, чувствуют его привязанность. Как результат - на Евро валлийцы были третьими по молодости состава. 14-ти игрокам в нынешней заявке 24 года и меньше. Семи из них нет и 22-ух. А также уделяет большое внимание психологии. Показывал команде сюжеты о валлийских школьниках, поющих гимн Уэльса. А слова "в воскресенье весь мир будет болеть против нас", - отличный психологический ход.

"Они выиграли Евровидение, потому что их поддержал весь мир", - заявил он. "Если бы мы могли щелкнуть пальцами и избавить Украину от боли, мы бы сделали это в мгновение ока. Но когда дело доходит до футбола и звучит свисток, мы хотим выиграть эту игру. Бизнес - это бизнес. Таких шансов не бывает каждый день". И пожалел соперника, и уколол его, и дал понять о серьёзности своих намерений, и настроил своих игроков на осадный менталитет.

Бывший его партнер по сборной Айвен Робертс говорит: "Он дает постоянство и ощущение лидера. Его голос, его присутствие всегда заметны. Он тверд как гвозди. Даже когда играл, оставлял все на поле. Потому он был капитаном во многих клубах. В раздевалке его голос всегда был слышен, даже когда нужно было возразить тренеру. И он отличный организатор". Дэнни Гэбиддон: "Он пришёл не разрушать, а сохранять. После его прихода оборона значительно улучшилась. Мы намного солиднее как команда".

Помощник Роберта в юношеских сборных Осиан Робертс: "Он может выжать из игроков лучшее на поле, но ещё больше - вне поля. Он может заставить игроков смеяться, обнять их. Его управление людьми замечательно. Он был настоящим лидером как игрок, всегда капитаном". Его бывший тренер Мики Адамс: "Он никогда не боялся высказывать свое мнение, даже о составе. Он очень скрупулезен, педантичен, глубоко думает, продумывает все до деталей. Он изучает игру как студент".

"Он замечателен, игроки любят его. Я никогда не видел так много игроков смеющихся и шутящих на тренировках, " - заявляет глава Футбольной Ассоциации Уэльса Киран О'Коннор. "Он всегда планирует все и полагается на свой штаб. Он знает, что делает".

С Пейджем, с наплывом молодёжи, после успехов на двух Евро в Уэльсе ощущают Золотую Эру. Считая, что исторически заслуживают выйти на Чемпионат Мира. Хотят вершить историю. Хотят успеть, пока Бейл и Рэмзи ещё здесь. А ощущения, что цивилизованный мир сегодня желает победы их сопернику, лишь подстегивают их. "Мы вновь обедаем за Топ-столом", как говорит защитник Крис Гантер. "С полным стадионом, поющим наш гимн". Так просто этот стадион и его "драконы" сборную Украины не отпустят.