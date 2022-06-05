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Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Матч года для подопечных Александра Петракова

Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборные Уэльса и Украины в финальном матче плей-офф определяют еще одного участника финальной части ЧМ-2022. После первого тайма в счете ведут валлийцы. Хотя мяч в воротах оказался от украинца Ярмоленко, он срезал его в собственную рамку.

Напомним, что эта стадия состоит из одного матча. Поэтому последний от Европы участник Чемпионата мира точно станет известен сегодня в этом поединке.

Плей-офф к ЧМ-2022
Уэльс – Украина 1:0
Гол: Ярмоленко 34 (авт.)

Автогол Ярмоленко

Не назначенный пенальти на Ярмоленко

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В статье: Украина Уэльс
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Комментарии (2)
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Юрий Юрченко (Днепр)
05.06.2022 в 21:00
Всех на фронт за поражение.
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kpiradov (Кобулети)
05.06.2022 в 20:27
Судья проспал пенальти на Ярмоленко! Куплены судьи!
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