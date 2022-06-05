Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Сборные Уэльса и Украины в финальном матче плей-офф определяют еще одного участника финальной части ЧМ-2022. После первого тайма в счете ведут валлийцы. Хотя мяч в воротах оказался от украинца Ярмоленко, он срезал его в собственную рамку.

Напомним, что эта стадия состоит из одного матча. Поэтому последний от Европы участник Чемпионата мира точно станет известен сегодня в этом поединке.

Плей-офф к ЧМ-2022

Уэльс – Украина 1:0

Гол: Ярмоленко 34 (авт.)

Автогол Ярмоленко

Не назначенный пенальти на Ярмоленко