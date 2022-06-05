Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча
Первое поражение Александра Петракова во главе национальной сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Уэльса и Украины в матче плей-офф определили еще одного участника финальной части ЧМ-2022.
Единственный гол во встрече на свой счёт записал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Капитан нашей команды срезал мяч в собственные ворота. Попытки украинцев отыграться в надежде зацепиться за место на ЧМ-2022 удачными не оказались. Украина проигрывает Уэльсу и прощается с шансами сыграть в Катаре.
Этим летом "жёлто-синих" ещё ожидает старт в новом сезоне Лиги наций. Ближашим соперником наших ребят будет сборная Ирландии. Встреча состоится 8 июня.
Плей-офф к ЧМ-2022
Уэльс – Украина 1:0
Гол: Ярмоленко 34 (авт.)
Автогол Ярмоленко
Не назначенный пенальти на Ярмоленко
Популярное сейчас
- Видео спорного нарушения на Ярмоленко. Был пенальти?
- Уэльс – Украина. АУДИО онлайн трансляция финального матча квалификации на ЧМ-2022
- В бою с россиянами погиб командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ
- Там играет сумасшедший Зинченко, он оскорбил путина - на россии объяснили, почему не показывали матч Украина - Шотландия
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО