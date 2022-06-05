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Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Первое поражение Александра Петракова во главе национальной сборной

Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборные Уэльса и Украины в матче плей-офф определили еще одного участника финальной части ЧМ-2022.

Единственный гол во встрече на свой счёт записал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Капитан нашей команды срезал мяч в собственные ворота. Попытки украинцев отыграться в надежде зацепиться за место на ЧМ-2022 удачными не оказались. Украина проигрывает Уэльсу и прощается с шансами сыграть в Катаре.

Этим летом "жёлто-синих" ещё ожидает старт в новом сезоне Лиги наций. Ближашим соперником наших ребят будет сборная Ирландии. Встреча состоится 8 июня.

Плей-офф к ЧМ-2022
Уэльс – Украина 1:0
Гол: Ярмоленко 34 (авт.)

Автогол Ярмоленко

Не назначенный пенальти на Ярмоленко

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В статье: Украина Уэльс
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Комментарии (8)
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Steelen (Запорожье)
06.06.2022 в 00:51
Это потому что снова на самый главный матч поставили комментатором этого придурка вацко, который снова снова и снова 300 раз за матч сказал что мы гарни, красыви, сыльни, у своей сыле не сумниваемось, у нас все йде как треба, е уси пидставы рахувать себе крутыми та успишнымы, мы создаемо моменты, наши хлопцы таки красавцы, мы надиемось и сподиваемось и у нас е все шоб воно так и було.... и карма каже - хорошо, ты уже порадувався, с тебе досыть, дали значить пидуть инши. И все, дали идуть инши, потому шо дебил вацко уже кончил от своих речей бахвальных от своего чванства, ему хватит, и всем кто его наслухався в трансляции тоже самое шо и ему. Дебил. Уберите этого дебила от комментаторства наших матчей, он постоянно накликивает накаркивает на нас неудачную карму своим дебилистическим подходом к комментированию, делает сглаз, когда во время матча поливает свою команду шоколадом ис идит довольный шо пипец при этом, ему так приятно когда он так делает, а после финального свистка оттирает её от лайна на табло. Уберите его.
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alex.belogubko (одесса)
05.06.2022 в 23:07
а говорили судья хороший --ошибка Петракова составом --сегодня Ярмола-Яремчук -Малина -(Цыган без Буяльского не что) были уставшими а Довбик-Мудрик поздно вышли --вывод будем больше тренероваться -это хороший урок-сделаем выводы и так каждый год--не заслужили играть на ЧМ-- надо строить новую команду и оставлять Петракова
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prostors (Вольногорск)
05.06.2022 в 22:15
Трагедия Тренера который не заменил Ермолу во втором тайме, хотя бы на 60 минуте. А команда после пропущенного гола выглядела поникшей. Один игрок решил показать, что он все может, показал. И Тренер вроде не плох, но безграничное доверие некоторым игрокам сыграло с ним плохую шутку.
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jnp49 (ОДЕССА)
05.06.2022 в 21:36
Автора "победного" гола - на передовую...
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Юрий Юрченко (Днепр)
05.06.2022 в 21:00
Всех на фронт за поражение.
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-1
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kpiradov (Кобулети)
05.06.2022 в 20:27
Судья проспал пенальти на Ярмоленко! Куплены судьи!
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MaximSK (Киев)
05.06.2022 в 22:04
Он не проспал, он все прекрасно видел, просто у него специфическая трактовка эпизодов, и оно явно неправильное. Я видел много эпизодов, когда было минимальное касание ноги и считался фол, а здесь явно игрок ошибся, попав в ногу Ярмолу и типа все чисто. Не факт что мы бы забили пенальти, но все равно обидно.
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nick58 (Запорожье)
05.06.2022 в 23:11
Судья сказал на поле Ярмоленко, что нарушение на нем было, но оно - незначительное (?!).
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