Уэльс – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча

Это потому что снова на самый главный матч поставили комментатором этого придурка вацко, который снова снова и снова 300 раз за матч сказал что мы гарни, красыви, сыльни, у своей сыле не сумниваемось, у нас все йде как треба, е уси пидставы рахувать себе крутыми та успишнымы, мы создаемо моменты, наши хлопцы таки красавцы, мы надиемось и сподиваемось и у нас е все шоб воно так и було.... и карма каже - хорошо, ты уже порадувався, с тебе досыть, дали значить пидуть инши. И все, дали идуть инши, потому шо дебил вацко уже кончил от своих речей бахвальных от своего чванства, ему хватит, и всем кто его наслухався в трансляции тоже самое шо и ему. Дебил. Уберите этого дебила от комментаторства наших матчей, он постоянно накликивает накаркивает на нас неудачную карму своим дебилистическим подходом к комментированию, делает сглаз, когда во время матча поливает свою команду шоколадом ис идит довольный шо пипец при этом, ему так приятно когда он так делает, а после финального свистка оттирает её от лайна на табло. Уберите его.