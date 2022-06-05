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Хакеры в перерыве матча Уэльс - Украина взломали oll.tv и запустили российскую пропаганду

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

"Сранные орки"

Хакеры в перерыве матча Уэльс - Украина взломали oll.tv и запустили российскую пропаганду

UA-Футбол
Новина українською

Российские хакеры взломали сервис oll.tv в перерыве матча между сборными Уэльса и Украины.

По окончании первого тайма вместо трансляции в эфире появились "новости" от российского пропагандистского медиа "Известия". Также в разделе "Каналы" часть лого были изменены на "россия1".

Хакеры в перерыве матча Уэльс - Украина взломали oll.tv и запустили российскую пропаганду - изображение 1

Комментатор матча Уэльс - Украина Виктор Вацко по ходу второго тайма подтвердил, что сервис переживает хакерскую атаку, а также пожелал "сранным оркам гореть в аду".

Напомним, что эта платформа имеет эксклюзивные права на показ матчей сборных.

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В статье: война с Россией Oll.tv
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Комментарии (2)
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UA Hero (Chernivtsi)
05.06.2022 в 20:47
Просрали атаку хакерів?
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хутин пуйло 88 (Нєначасє)
05.06.2022 в 21:00
Проєбали. Це зараз на часі
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+1
0

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