Хакеры в перерыве матча Уэльс - Украина взломали oll.tv и запустили российскую пропаганду

Российские хакеры взломали сервис oll.tv в перерыве матча между сборными Уэльса и Украины .

По окончании первого тайма вместо трансляции в эфире появились "новости" от российского пропагандистского медиа "Известия". Также в разделе "Каналы" часть лого были изменены на "россия1".

Комментатор матча Уэльс - Украина Виктор Вацко по ходу второго тайма подтвердил, что сервис переживает хакерскую атаку, а также пожелал "сранным оркам гореть в аду".

Напомним, что эта платформа имеет эксклюзивные права на показ матчей сборных.