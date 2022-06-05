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Хакеры в перерыве матча Уэльс - Украина взломали oll.tv и запустили российскую пропаганду
"Сранные орки"
Российские хакеры взломали сервис oll.tv в перерыве
По окончании первого тайма вместо трансляции в эфире появились "новости" от российского пропагандистского медиа "Известия". Также в разделе "Каналы" часть лого были изменены на "россия1".
Комментатор матча Уэльс - Украина Виктор Вацко по ходу второго тайма подтвердил, что сервис переживает хакерскую атаку, а также пожелал "сранным оркам гореть в аду".
Напомним, что эта платформа имеет эксклюзивные права на показ матчей сборных.
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