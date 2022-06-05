Уэльс сыграет с Англией, Ираном и США в одной группе на ЧМ-2022

Жеребьевка финальной части Чемпионата мира в Катаре состоялась задолго до матча между Уэльсом и Украиной , поэтому заранее было известно, в какую группу попадет победитель плей-офф.

Валлийцы сыграют в группе В. Их соперниками станут сборные США, Ирана и Англии. Открывать для себя ЧМ Уэльс будет поединком с американцами 21 ноября. Через четыре дня пройдет матч против персов. Наконец-то, 29 ноября команда Бейла и других встретится с англичанами.

Добавим, что для сборной Уэльса это первое участие в ЧМ с 1958 года.