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У Блаттера начались проблемы с дыханием перед судом над ним же. Он не смог дать показания
Грозит 5 лет тюрьмы
Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер не смог дать показания в суде из-за проблем со здоровьем, сообщает AP. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет его и Мишеля Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.
На тот момент Мишель был главой УЕФА.
Сегодня в Швейцарии начался суд над бывшим президентом ФИФА, а также над экс-президентом УЕФА Мишелем Платини. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.
Блаттера сегодня должны были допросить в суде, но за час до запланированной дачи показаний 86-летний экс-функционер попросил перенести процедуру на следующий день. Его просьбу удовлетворили.
"Мне нехорошо. У меня проблемы, которые приходят и уходят. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на вопрос", – сообщил Блаттер шепотом.
В случае признания виновными Платини и Блаттеру грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ожидается, что судебный процесс продлится 11 дней. Каждый день суд будет заседать только до обеда из-за состояния здоровья Блаттера.
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