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У Блаттера начались проблемы с дыханием перед судом над ним же. Он не смог дать показания

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Грозит 5 лет тюрьмы

У Блаттера начались проблемы с дыханием перед судом над ним же. Он не смог дать показания

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Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер не смог дать показания в суде из-за проблем со здоровьем, сообщает AP. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет его и Мишеля Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

На тот момент Мишель был главой УЕФА.

Сегодня в Швейцарии начался суд над бывшим президентом ФИФА, а также над экс-президентом УЕФА Мишелем Платини. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Блаттера сегодня должны были допросить в суде, но за час до запланированной дачи показаний 86-летний экс-функционер попросил перенести процедуру на следующий день. Его просьбу удовлетворили.

"Мне нехорошо. У меня проблемы, которые приходят и уходят. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на вопрос", – сообщил Блаттер шепотом.

В случае признания виновными Платини и Блаттеру грозит до пяти лет тюремного заключения.

Читайте такжеСуд по делу Платини и Блаттера пройдет с 8 по 22 июня

Ожидается, что судебный процесс продлится 11 дней. Каждый день суд будет заседать только до обеда из-за состояния здоровья Блаттера.

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В статье: Мишель Платини УЕФА Йозеф Блаттер ФИФА
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Источник:
apnews.com

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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:16
Пахана Леню КуЧму когда допросят за все преступления против украинцев?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
08.06.2022 в 20:45
Бедный… понять, простить и отпустить..
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0
-1
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Виталий1981 (Україна)
08.06.2022 в 22:15
Не можна. От якби на кріслі-каталці приїхав, схиливши голову набік - ну тоді..... Ні на кого не натякаю, всі співпадіння є випадковими.
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