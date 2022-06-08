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Юрист Чили предоставил доказательства, что свидетельство о рождении футболиста Эквадора подделано
Чилийцы попадут на чемпионат мира вместо Эквадора, в случае дисквалификации последних
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрист Эдуардо Карлеззо, представляющий в разбирательстве сторону Чили, обвинил Эквадор и местную футбольную федерацию в подделке свидетельства о рождении защитника Байрона Кастильо.
Юрист заявляет, что в документе защитника отсутствуют отпечатки пальцев. Он уверен, что защитник родился не 10 ноября 1998 года в Эквадоре, как указано в документе.
"Родители Кастильо женились в Тумако (Колумбия), Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако. Суть в том, чтобы ясно и прозрачно представить все аргументы, которые у нас есть, документы, которые у нас есть. Говорящему правду бояться нечего", – заявил юрист.
Если ФИФА примет сторону Чили в разбирательстве, Эквадору засчитают технические поражения в очных со сборной Чили встречах (в них Кастильо принимал участие). Благодаря очкам в этих матчах команда попадет на турнир в Катаре.
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