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ФИФА решила выгнать Эквадор с чемпионата мира - СМИ

Чемпионат мира FIFA
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(12 голосов)

Италия еще может попасть на мундиаль?

ФИФА решила выгнать Эквадор с чемпионата мира - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maddie Meyer - FIFA/FIFA

Новина українською

Сборная Эквадора будет отстранена от чемпионата мира-2022. ФИФА объявит решение в ближайшие пару дней, пишет Mundo Deportivo.

Последнюю неделю ФИФА проводила собственное расследование относительно защитника Байрона Кастильо и пришла к выводу, что со стороны эквадорцев имело место мошенничество.

Как и утверждала чилийская федерация, Байрон родился не в 1998-м в эквадорском городе Плайяс, а тремя годами ранее в колумбийском Тумако. Чтобы играть за Эквадор, защитник использовал поддельные паспорт и свидетельство о рождении.

Кастильо сыграл 8 матчей за Эквадор в отборе на ЧМ-2022, и если в каждом из них команде будут засчитаны технические поражения, то путевка на мундиаль достанется Чили.

Это, впрочем, не единственный сценарий. Mundo Deportivo утверждает, что место могут отдать и Италии как сборной с наивысшим рейтингом ФИФА, которая не квалифицировалась на ЧМ.

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В статье: Италия Чили Эквадор Байрон Кастильо
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (9)
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Джим Слэйд (Харьков)
10.06.2022 в 00:13
Дичь какая-то, абсолютно во всём
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
09.06.2022 в 19:49
Ну як на мене причина не тягне на дискваліфікацію. Ну щось там намутили з паспортом, то треба було це виявляти одразу, а не після того як вже закінчився відбір. А по друге, це ж не допінг, яким чином це на результати вплинуло. Якось неправильно все це, могли б в майбутньому якесь покарання застосувати а не зараз.
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+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.06.2022 в 21:31
От да, коли у казаха знайшли допінг, то Казахстану нічого не було і Україні 3:0 перемогу не дали, а тут така дрібничка і дисква...
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.06.2022 в 19:25
У нас форма почти, как у них, ждем.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 18:12
Які всі злі, потрібно жити з любов'ю в серці!
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+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.06.2022 в 17:38
Квота Південної Америки. До чого тут Італія?... З таким же успіхом можна запросити Кірібаті, Науру або Палау - для популяції футболу в країнах Океанії.
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+6
0
aleks68
09.06.2022 в 17:34
а при чём здесь италия?она свой шанс упустила.приплели сюда рейтинг.был отбор на ЧМ в южной америке.кто там лучший из непопавших?
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+9
0
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 17:18
Лучше бы нас туда вместо них включили, был бы благодарен ФИФА всю жизнь, но вместо них Чили зайдет
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+1
-3
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Spokoyno (Київ)
09.06.2022 в 17:12
До чого тут Італія, коли путівка НАЛЕЖИТЬ від Південній Америці Я розумію італійців більше до Катару може приїхати... Утім навіщо встановлені квоти не дотримуватися!?!
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+11
0

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