ФИФА решила выгнать Эквадор с чемпионата мира - СМИ

Сборная Эквадора будет отстранена от чемпионата мира-2022. ФИФА объявит решение в ближайшие пару дней, пишет Mundo Deportivo.

Последнюю неделю ФИФА проводила собственное расследование относительно защитника Байрона Кастильо и пришла к выводу, что со стороны эквадорцев имело место мошенничество.

Как и утверждала чилийская федерация, Байрон родился не в 1998-м в эквадорском городе Плайяс, а тремя годами ранее в колумбийском Тумако. Чтобы играть за Эквадор, защитник использовал поддельные паспорт и свидетельство о рождении.

Кастильо сыграл 8 матчей за Эквадор в отборе на ЧМ-2022, и если в каждом из них команде будут засчитаны технические поражения, то путевка на мундиаль достанется Чили.

Это, впрочем, не единственный сценарий. Mundo Deportivo утверждает, что место могут отдать и Италии как сборной с наивысшим рейтингом ФИФА, которая не квалифицировалась на ЧМ.