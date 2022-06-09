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ФИФА решила выгнать Эквадор с чемпионата мира - СМИ
Италия еще может попасть на мундиаль?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maddie Meyer - FIFA/FIFA
Сборная Эквадора будет отстранена от чемпионата мира-2022. ФИФА объявит решение в ближайшие пару дней, пишет Mundo Deportivo.
Последнюю неделю ФИФА проводила собственное расследование относительно защитника Байрона Кастильо и пришла к выводу, что со стороны эквадорцев имело место мошенничество.
Как и утверждала чилийская федерация, Байрон родился не в 1998-м в эквадорском городе Плайяс, а тремя годами ранее в колумбийском Тумако. Чтобы играть за Эквадор, защитник использовал поддельные паспорт и свидетельство о рождении.
Кастильо сыграл 8 матчей за Эквадор в отборе на ЧМ-2022, и если в каждом из них команде будут засчитаны технические поражения, то путевка на мундиаль достанется Чили.
Это, впрочем, не единственный сценарий. Mundo Deportivo утверждает, что место могут отдать и Италии как сборной с наивысшим рейтингом ФИФА, которая не квалифицировалась на ЧМ.
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