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Луис Энрике о фаворитах ЧМ-22: Я считаю, что Аргентина уровнем выше всех, как и Бразилия

Чемпионат мира FIFA
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Главный тренер сборной Испании не проявляет энтузиазма в отношении сборных из Европы

Луис Энрике о фаворитах ЧМ-22: Я считаю, что Аргентина уровнем выше всех, как и Бразилия

Фото: FOOTBALL

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на пресс-конференции перед матчем Лиги Наций против Чехии прокомментировал, какие сборные он считает фаворитами предстоящего Чемпионата мира в Катаре:

"Я считаю, что Аргентина уровнем выше всех. И Бразилия тоже. В многом потому, что бразильские медиа начнут писать, что я сказал, что Аргентина лучше. Так что, Аргентина и Бразилия, на голову выше всех остальных".

Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе мундиаля против Сербии, Швейцарии и Камеруна. Аргентина – против Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Ранее сборная Аргентины обыграла прошлогодних победителей ЕВРО – сборную Италии – в матче Финалиссимы.

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В статье: Луис Энрике Чемпионат Мира Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Аргентины
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