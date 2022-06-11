Луис Энрике о фаворитах ЧМ-22: Я считаю, что Аргентина уровнем выше всех, как и Бразилия

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на пресс-конференции перед матчем Лиги Наций против Чехии прокомментировал, какие сборные он считает фаворитами предстоящего Чемпионата мира в Катаре:

"Я считаю, что Аргентина уровнем выше всех. И Бразилия тоже. В многом потому, что бразильские медиа начнут писать, что я сказал, что Аргентина лучше. Так что, Аргентина и Бразилия, на голову выше всех остальных".

Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе мундиаля против Сербии, Швейцарии и Камеруна. Аргентина – против Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Ранее сборная Аргентины обыграла прошлогодних победителей ЕВРО – сборную Италии – в матче Финалиссимы.