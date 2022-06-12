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Кейн: Цель сборной Англии – стать чемпионами мира

Чемпионат мира FIFA
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Понимает, что будут играть под давлением

Кейн: Цель сборной Англии – стать чемпионами мира

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о задачах команды на следующий Чемпионат мира:

“Мы провели весь Евро-2020 без ни одного поражения. Только серия пенальти в финале пошла не по нашему сценарию. Это доказывает, что мы умеем выдерживать давление. Но на чемпионате мира в Катаре придется играть в совершенно других условиях, сделать следующий шаг. Это то, через что мы должны пройти и стать чемпионами. Это и есть наша цель”, – сказал Кейн.

Напомним, что Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Англия сыграет в группе с США, Уэльсом и Ираном.

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В статье: Англия Гарри Кейн
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Источник:
dailymail

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